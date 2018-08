Karlsruhe

Unter sparsamen Kommunalpolitikern genießt die Residenz des Rechts nicht den besten Ruf, denn in der Pro-Kopf-Verschuldungsskala der deutschen Städte behauptet Karlsruhe – hinter Offenbach – den zweiten Rang. Doch diese nicht unbedingt schmeichelhafte Position ist nicht korrekt. Denn mehr als eine Viertelmilliarde der 665 Millionen Mark Schulden, die Karlsruhe mit Jahresbeginn hatte, geht auf das Konto der Stadtwerke, der Verkehrsbetriebe, der Rheinhäfen. Einrichtungen, die anderwärts in aller Regel eigene Gesellschaften und in Gewinn- und Verlustrechnung außerhalb des städtischen Haushalts sind.

So ist Karlsruhe besser als sein (Verschuldungs-)Ruf, ganz abgesehen davon, daß der größte Schuldenbrocken aus dem wagemutigen Entschluß stammt, die Altstadt zu sanieren. In dieses Unternehmen hat die Satdt schon an die 100 Millionen Mark investiert, hauptsächlich für Grundstückskauf und Erschließung. Eine Vorleistung à fond perdu zunächst, denn die erhoffte Drittelung der Sanierungskosten zwischen Bund, Land und Stadt wird erst für die Aufwendungen ab 1971 wirksam. Vorausgesetzt, das Sanierungsprogramm erhält das erforderliche und angeforderte Placet des Landes Baden-Württemberg.

Bis zur Stunde ist jedoch dem Land das – 17,2 Hektar große, fast die gesamte Altstadt umfassende – Sanierungsgebiet zu groß. Formal hält sich das Innenministerium an die Klausel des Städtebauförderungsgesetzes, wonach Gewähr sein muß, daß die Sanierung in einem „überschaubaren Zeitraum“ abgeschlossen werden kann. Die mögliche Zeitspanne einer Generation ist aus Karlsruher Sicht durchaus „überschaubar“. So ist man in Karlsruhe, dem das Sanierungsdrittel aus Bonn bereits zugesagt ist – vorausgesetzt, auch Stuttgart stimmt zu –, verschnupft über die hinhaltende, die Karlsruher Sanierung kleinhaltende Politik des Innenministeriums. In aller Öffentlichkeit bezeichnete Oberbürgermeister Otto Dullenkopf die Karlsruher Altstadtsanierung als ein „in Stuttgart ungeliebtes Kind“.

Abgesehen von der Diminuierung des Sanierungsprogramms fürchtet man in der alten badischen Landeshauptstadt die geldfordernde und -verbrauchende Konkurrenz anderer Städte, die sich nun auch zu den Kuchen des Städtebauförderungsgesetzes drängen. Man befürchtet die Verteilung von Mitteln nach dem Gießkannenprinzip und begründet das Erstgeburtsrecht der Karlsruher Sanierung mit dem Hinweis, daß sie am frühesten eingeleitet worden (schon ab 1960) und in der Bodenordnung am weitesten fortgeschritten ist. Außerdem hat die Karlsruher Altstadtsanierung die Weihe des in aller (Fach-) Welt beachteten, bisher größten internationalen Städtebau-Ideenwettbewerbs in Europa, und die Neue Heimat als Sanierungsträger ist seit einem halben Jahr schon intensiv mit der Umsetzung progressiver Wettbewerbsideen in ein Sanierungskonzept beschäftigt.

Ungeduldig wartet Karlsruhe auf Stuttgarts Sanierungssegen. Denn angesichts ihres enormen, schuldenvermehrenden finanziellen Einstands zehrt jeder Tag am Portemonnaie der Stadt.

Josef Werner, Leiter des Lokalteils der

„Badische Neueste Nachrichten“