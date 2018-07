Inhalt Seite 1 — Auftakt zu einer neuen Ära Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Februar

Nixons Besuch in Peking ist weit über seine Optik hinaus wichtig für Amerika, die Völker Asiens und die Beziehungen zwischen den rivalisierenden Großmächten. Der noch heute in seinem Credo profilierteste Antikommunist unter den Staatsmännern des Westens reicht dem in seinen Überzeugungen unerschütterlichsten Antiimperialisten des Ostens die Hand. Ideologische Gegensätze werden bedeutungslos, wo es den Nationen darum geht, ihre lebenswichtigen Interessen zu ordnen. Die Rationalität hat über das Eiferertum politischer Religiosität gesiegt. An die Stelle des Kalten Krieges mit seinem phrasenhaften Beiwerk tritt, bei aller Fortdauer der Machtgegensätze, der Versuch des Ausgleichs zur Friedenserhaltung. Die Reise Nixons nach China setzt den Schlußstrich unter eine ganze Epoche und kündet den Beginn einer neuen Ära, auch wenn deren Konturen vorerst verschwommen bleiben.

Die wechselseitige Isolierung der reichsten Nation von der größten Nation der Welt hat 22 Jahre gedauert. Trotz vieler Fühlungnahmen, wie den 135 Botschaftergesprächen in Genf und in Warschau, schien die Kluft unüberbrückbar zu sein. Doch wie über Nacht verengte sie sich und wurde überschreitbar, als sich Nixon um seine Einladung nach China bemühte und die Führung in Peking, wegen des wachsenden Drucks der Sowjetunion auf die Grenzen ihres Landes, sich nach Rückendeckung umschaute. Mao Tse-tung suchte nach einem Gegengewicht, und Nixon wollte eines der eklatantesten Versäumnisse der amerikanischen Weltpolitik korrigieren, wollte im Lager der Gegner auch einmal den Schwächeren gegen den Stärkeren in das Kräftespiel einbeziehen; zugleich trachtete er danach, die Vereinigten Staaten aus unheilvollen Verstrickungen in Asien zu lösen. Solchermaßen waren die Anstöße zu dieser Begegnung.

Dennoch sollten von den Gesprächen in Peking keine Wunder erwartet werden. Zu enttäuschend waren die Erfahrungen, die Nixons drei Vorgänger bei ihren Gipfeltreffen mit den Staatsmännern der Sowjetunion sammeln mußten. Eisenhower, Kennedy und Johnson betrieben ihre persönliche Diplomatie im Umgang mit Bulganin, Chruschtschow und Kossygin ohne durchschlagenden Erfolg. Aber die Zusammenkünfte in Genf, Camp David, Berlin, Wien und Glassboro weckten oft verwirrende Euphorien und ließen einen „Geist“ der Verständigung aufsteigen, der sich alsbald in Dunst auflöste.

Die wenigen sachlichen Arrangements unter den Antagonisten von Ost und West – wie der österreichische Staatsvertrag, der Verzicht auf Kernwaffenversuche und die Berliner Viermächtevereinbarung – waren, nach langen und mühevollen Verhandlungen, das Werk der so oft geschmähten Berufsdiplomaten. Die Gipfeltreffen dagegen sind, und darauf hat gerade wieder ein so erfahrener amerikanischer Außenpolitiker wie George Ball zu Recht verwiesen, eigentlich ein Rückfall in eine längst überholte Kabinettspolitik europäischer Tradition, die dem heutigen komplizierten Kräftespiel zwischen Nationen mit globalem Machtdrang nicht mehr angemessen ist.

Trotzdem läßt sich in diesem Fall die persönliche Vorsprache Nixons in Peking rechtfertigen. Nur der Präsident der Vereinigten Staaten verkörpert in der Verfassung seines Landes jene Autorität, die jeden Zweifel ausschließt, daß der Entschluß zu einem Wandel in den Beziehungen mit einem anderen Volk endgültig ist. Ein diplomatischer Emissär, und sei er von noch so überzeugender Qualität, wäre dafür kein Ersatz. Zudem ist Nixons Besuch in China auf eine volle Woche bemessen, also länger, als sich je ein amerikanischer Präsident bei einer fremden Regierung aufgehalten hat. Er will diese Zeit nicht auf touristische Vergnügungen verschwenden, sondern intensiven Dialogen widmen.