Die Deutschen haben, dank der Bundesbahn, einen neuen Takt: den Zwei-Stunden-Takt, kurz IC genannt. Gemeint ist der 120-Minuten-Rhythmus, in dem die Intercity-Züge verkehren. Es ist ein angenehmer Takt, aber er hat einen Nachteil: man kommt zu schnell raus.

Daß die Züge so oft Verspätung haben, ist ärgerlich. Noch ärgerlicher ist die Tatsache, daß der offizielle „Musikführer“, das Mini-Kursbuch mit den Städte-Verbindungen, den IC-Fan immer wieder in die Irre führt. Wer beispielsweise um 6.55 Uhr von Hamburg nach Essen fährt, muß laut Plan in Münster umsteigen. Aber dort sucht man vergeblich nach einem Zug, der – ebenfalls laut Plan – um 10.21 Uhr in der Ruhr-Metropole eintreffen soll. Dieser Zug steht nämlich erst ab Dortmund zur Verfügung.

Auf dem Rückweg kann man ähnliche Überraschungen erleben. So endet der IC 120, ohne daß das angegeben wäre, in Hannover. Dort muß man mit einem schlichten Eilzug vorlieb nehmen – und ärgert sich. Das aber sollte die Bundesbahn vermeiden, wenn sie ihre Kunden (im Takt) halten will. h. d.