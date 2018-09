Inhalt Seite 1 — Die Illusion der Chancengleichheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Chancengleichheit ist das Stichwort unserer Zeit, die Norm sozialer Gerechtigkeit. Sie soll, so die noble Hoffnung der Reformer, durch den Ausbau des Bildungswesens erreicht werden; von der Vorschulerziehung über die Gesamtschule und die Gesamthochschule bis zu den Institutionen lebenslanger Weiterbildung. Aber wird man das Ziel erreichen? Das ist die Frage. Untersuchungen führender Bildungsforscher in Frankreich könnten da als Provokation und als Schock wirken:

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron: „Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs“, aus dem Französischen von Barbara und Robert Picht, bearbeitet von Irmgard Hartig; in: „Texte und Dokumente zur Bildungsforschung“, hrsg. vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971; 302 S., 38,50 DM.

Zugespitzt lautet die These von Bourdieu und Passeron: Das Bildungswesen, zumal das höhere, hilft nicht etwa die sozialen Ungleichheiten und Klassenprivilegien abzubauen, sondern im Gegenteil, es trägt entscheidend dazu bei, sie zu erhalten, indem es die Ungleichheit der Chancen in die dem modernen Bewußtsein einzig erträgliche Form kleidet – in die Illusion von Chancengleichheit und in den Schein einer Auslese auf Grund allgemeiner Leistungskriterien. Das vorgegebene Schicksal, entweder privilegiert oder diskriminiert zu sein, wird auf diese Weise maskiert, und zwar um so wirksamer, je perfekter formell die Chancengleichheit hergestellt wird.

Denn die höhere Bildung setzt immer schon voraus, was zu vermitteln sie vorgibt: Beherrschung der Sprache, Eleganz des Stils in jedem Sinne, Vertrautheit mit den kulturellen Normen der gebildeten Oberschicht. Sobald das Arbeitsethos des Aufsteigenden „den Kriterien der Elite standhalten muß und am Dilettantismus des kultivierten Sohns aus gutem Hause gemessen wird, der sein Wissen mühelos erworben hat und, seines Heute und Morgen gewiß, mit distanzierter Eleganz auftreten kann, kehrt sich das Wertsystem um, indem es durch eine Bedeutungsverschiebung Ernsthaftigkeit in Sturheit und Arbeitsethos in spitzfindige und kleinliche Strebsamkeit abwertet...“

Weiter heißt es dazu: „Ein angestrengter Stil läßt immer die Absicht erkennen, etwas und zugleich sich selbst durchzusetzen. Er wird unbewußt als Armeleuteprotz oder als Statussymbol des Neureichen empfunden, weil die Funktion des Zur-Geltung-Bringens zu deutlich wird, um nicht in den Augen der Lehrenden, die an der edlen Fiktion eines selbst im Examen reiner Selbstzweck bleibenden Gespräches festhalten, als vulgäre Anbiederung zu erscheinen ...“

„Da das System nicht explizit liefert, was es verlangt, verlangt es implizit, daß seine Schüler bereits beherrschen, was es nicht liefert: eine Sprache und Kultur, die außerhalb der Schule durch unmerkliche Famiiiarisierung gleichzeitig mit der entscheidenden Einstellung zur Sprache und Kultur ausschließlich auf diese Weise erworben werden kann ... Die aristokratische Vorstellung von Bildung und intellektueller Arbeit deckt sich so weitgehend mit dem, was allgemein als vollendete Bildung angesehen wird, daß ihr selbst jene erliegen, die Elitetheorien ablehnen, und dadurch gehindert werden, über die Forderung nach formaler Gleichheit hinauszugehen.“

Abhelfen könnte einzig eine „rationale Pädagogik“, die jeden Lernschritt genau absteckt, explizit macht und mit Erfolgskontrollen versieht. Aber es herrscht eine schillernde Undeutlichkeit der Wissenskriterien und ihrer Überprüfung – und dabei, noch im vordergründigen Gegensatz, eine stillschweigende Komplizenschaft zwischen Lehrenden und Lernenden; dort bleibt das Charisma, hier die Freiheit von lästigen Zwängen, alles mit der Unterstellung, das man wechselseitig versteht, wovon jeweils die Rede ist: „Die Sehnsucht nach diesem pädagogischen Paradies ist groß, weil hier jede pädagogische Anstrengung überflüssig wird.“