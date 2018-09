Inhalt Seite 1 — Mit Moral im Marschgepäck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eduard Neumaier

Er hatte seine Rede vor dem Bundesrat am Mittwoch vergangener Woche noch nicht beendet, als in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens bereits das Telephon schrillte. Ein Anrufer hinterließ den verbittert hingeschleuderten Bescheid für den Minister Diether Posser: „Die Rede hätte von den Russen nicht besser geschrieben werden können.“ Anrufe, die sich in dem Haßextrakt „Vaterlandsverräter“, „Nestbeschmutzer“ erschöpften, kamen in den darauffolgenden Tagen noch viele. Zwei Tage nach jener Rede zum Auftakt der Ratifizierungsdebatte des Bundesrates über die Bonner Verträge mit Moskau und Warschau bat Posser einen Reporter des Westdeutschen Rundfunks, sein Haus nicht in einem Film zu zeigen, weil die Ehefrau Anschläge politischer Amokläufer befürchtete.

Die Ausbrüche provozierte ein Mann, der zu allem anderen eher als zur Aufpeitschung von Emotionen befähigt scheint. Diether Posser ist kein Rhetor, die Züge seines Gesichts bleiben ungerührt, wenn er öffentlich redet, und auch im Gespräch wirkt er wie auf dem Podium: beherrscht, kühl; interessiert blicken die Augen hinter goldgefaßter Brille. Er wirkt wie ein Pastor, seine Sprache ist unbildlich, wohlgesetzt, reif zum Abdruck in einer Juristenzeitung. Kurz – Posser ist der Gegentypus des Demagogen, des Volkstribunen.

Leidenschaftslos, gleichwohl Engagement verratend, verlas Diether Posser im Bundesrat eine politische Epistel, wie sie in deutschen Parlamenten selten ist. In 30 Minuten Redezeit komprimierte der nordrhein-westfälische Minister für Bundesangelegenheiten all jene Elemente, die deutsche Politiker jeglicher Couleur in ihren Erklärungen sonst am liebsten in Nebensätzen verstecken. Posser lenkte den Blick auf den historischen und moralischen Untergrund der Bonner Ostverträge. In ein Kennedy-Zitat verpackte er die hierzulande oft verdrängte, oft verharmloste Wahrheit, daß „wohl kein anderes Volk in der Geschichte mehr gelitten hat als das russische Volk im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Mindestens 20 Millionen gaben ihr Leben“. „Mir ist“, so erklärte Posser, „bisher zu kurz gekommen, was die andere Seite an Leid erfahren hat.“

Wie immer, wenn ein zu lange zu kurz gekommenen Aspekt plötzlich aufgezeigt wird, war auch Possers Skizze groblinig, holzschnittartig ausgefallen. Differenzierungen, wie sie an sich seine Art sind, rutschten unter den Tisch. Posser: „Man kann in 30 Minuten nicht alles unterbringen.“ Er nahm den Vorwurf in Kauf, er sei einseitig.

Posser, so lauteten erste Bewertungen seiner Rede, sei der deutschen Krankheit der Geschichtsverdrängung zum Opfer gefallen, einem Konvertiten nicht unähnlich, der, dem alten Glauben abschwörend, vom Geist des neuen durchdrungen sei. Indessen: Mag dies für manchen Politiker gelten, der sich um sein Geschwätz von gestern nicht mehr kümmert – für Posser gilt es nicht. Der Ablauf der letzten zwanzig Jahre, in denen die Teilung Deutschlands unaufgehalten, wiewohl vielleicht aufhaltbar, vertieft wurde, hat den Skeptiker des Jahres 1952 bestätigt.

Damals begründete er mit Gustav Heinemann die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP), eine Partei, die stets von einem pietistischen Hauch umweht war, eine Partei auch, deren Realitätsnähe bezweifelt werden konnte. Ihr Programm war von tiefer Moralität, von protestantischem Puritanismus und weltfremdem Pazifismus getragen; so wirkte sie in den Jahren der bösen Konfrontation wie eine Arche Noah für scheiternde Weltverbesserer. Die Arche ging zwar unter, aber einige ihrer Passagiere haben sich retten und läutern können. Ein Dreigestirn aus Gustav Heinemann, Erhard Eppler und Diether Posser, Duz-Verschworene, wirkt nachhaltig auf die Gegenwart ein.