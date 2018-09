Der Vizepräsident des Bundestages und hessische SPD-Abgeordnete Schmitt-Vockenhausen hat vorgeschlagen, im Bundestag Kurzdebatten zu aktuellen politischen Themen einzuführen. Eine ähnliche Anregung hatte Bundesinnenminister Genscher schon vor Monaten gegeben. Ist davon noch etwas für die Belebung des Parlaments und sein Prestige zu erhoffen?

Bisher kam die Volksvertretung regelmäßig zu spät, wenn die Bürger defen Meinung zu aktuellen Fragen hören wollten, gleich ob es um die Baader-Meinhof-Gruppe ging, um Geiselentführung oder um den Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Schrübbers. Zwar meldeten sich die Vorderbänkler unter den Abgeordneten stets rechtzeitig zu Wort, doch nicht im Parlament, sondern in der Presse, in Funk und Fernsehen.

Unsere Parlamentarier haben kräftig nachgeholfen, die Medien zum nahezu ausschließlichen Forum der Nation zu machen. Unterdessen degeneriert das Parlament zu einem langweiligen Großbüro, in dem Abstimmungen wegen der knappen Regierungsmehrheit allenfalls noch sportive Bürger zu begeistern vermögen. Wer interessiert sich denn noch für eine Parlamentsdebatte, wenn er Wochen vorher zum gleichen Thema ein Fernsehhearing angeboten bekommt, in dem es ungleich spannender und konzentrierter zugeht? Oder wenn sich die Redner der Parlamentsdebatte Wochen vorher gegenseitig so lange befehdet haben, daß der Leser oder Zuschauer ihre Argumente auswendig aufsagen kann?

Es ist zweifelhaft, ob gutgemeinte Wiederbelebungspläne für das Parlament einen Sinn haben, solange nicht einmal die bestehenden Möglichkeiten, wie etwa die aktuelle Stunde, ausgenutzt werden – und solange die Parlamentarier überall lautstark zu hören sind, nur nicht im Parlament. K. P.