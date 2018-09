Wall Street strebt einer heißen Spekulationsphase entgegen. Der Dow Jones zeigte zwar im vergangenen Monat eine stagnierende Tendenz, aber etliche Werte stiegen auf neue Höchstkurse, wie Xerox, Dow Chemical oder Ford Motors. Wer sich am Dow Jones orientiert, der nur die Kursschwankungen von 30 Standardwerten mißt, unterliegt einer optischen Täuschung. Viele der vernachlässigten Titel haben einen erheblichen Nachholbedarf. Für die nächsten sechs bis neun Monate rechnen Analysten mit einem Kurspotential von 30 bis 50 Prozent. Allerdings ist eine Portion Mißtrauen berechtigt, damit starken Kurseinbrüchen zu rechnen ist. Wer sich dagegen absichern will, der hat bei vielen börsengängigen Papieren die Möglichkeit, „stop-orders“ zu geben, das heißt die Papiere werden automatisch verkauft, sobald der Kurs sinkt und den angegebenen; „stop-Preis“ erreicht.

Die Londoner Börsenmakler wollen den europäischen Aktienmarkt erobern. Kurz nach Unterzeichnung des Vertrages über den EWG-Beitritt Großbritanniens am 22. Januar gab der Verwaltungsrat der Londoner Börse seinen Brokern grünes Licht für Werbeaktionen außerhalb des Königreichs. Nach Wall Street gilt London – trotz der stürmischen Hausse von 1971 mit einem Kurszuwachs von über 40 Prozent – als aussichtsreicher Börsenplatz. Die Zuwachsraten der Unternehmensgewinne werden für 1972 auf plus 13,5 (17,5) Prozent geschätzt.

Trotz günstiger Vorzeichen am Jahresbeginn liegt die Pariser Börse unbeweglich. Der leichte Aufwärtstrend vom Januar ist inzwischen korrigiert worden. Dabei geht es den französischen Unternehmen wesentlich besser als ihren Konkurrenten in den anderen europäischen Ländern. Die durchschnittliche Verzinsung französischer Aktien liegt ziemlich hoch. Unter Berücksichtigung der Steuergutschriften (50 Prozent) betragen die Effektenrenditen zur Zeit acht bis zehn Prozent. Die Aktionäre warten nun auf ein Zeichen für Steuererleichterungen.

Über der Mailänder Börse liegt immer noch ein dunkler Schatten. Nachdem die Kurse 1970 um 19 Prozent und 1971 um 17,5 Prozent gefallen sind, sieht auch 1972 nicht rosiger aus. Eine nicht unerhebliche Ursache dürfte in der sparerfeindlichen Gesetzgebung, in dem völlig veralteten Aktienrecht und in der funktionsunfähigen Börsenaufsichtsbehörde liegen. Wegen der innenpolitischen Schwierigkeiten ist mit einer Verbesserung der Situation in diesem Jahr kaum zu rechnen.

Vor Aktienkäufen in Tokio wird gewarnt. Die japanischen Unternehmen gehen schwierigen Zeiten entgegen. Man rechnet mit einem Rückgang der Unternehmensgewinne in diesem Jahr um 10 bis 15 Prozent. Der einzige positive Aspekt: Geld ist billig. Der Diskontsatz liegt mit 4 3/4 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Ende des Krieges. Ein ernstes Zeichen sind die extrem niedrigen Aktienbestände institutioneller Anleger. Die Profis scheinen mit einem starken Kurseinbruch zu rechnen. jfr.