Inhalt Seite 1 — Wunsch nach Veto Seite 2 Auf einer Seite lesen

Krach um die Zeitschrift „analysen“ – Die Bundesanstalt für Arbeit will mehr Einfluß

Frankfurt/Main

CDU-MdB Lothar Haase aus Kassel sah rot. Er griff zur Feder und machte seinem Unmut Luft: „Das Heft Nr. 5 der analysen läßt deutlich werden, daß Ihre Redaktion nunmehr dazu übergegangen ist, die Zeitschrift in ein Agitationsblatt politischer Linksaußen umzufunktionieren.“

Der CDU-Politiker Josef Stingl wurde noch deutlicher. Er bescheinigte analysen-Chefredakteur Hans Ehnert, Diplom-Volkswirt und Oberleutnant, er stehe nicht auf dem Boden der Verfassung. Und Stingl müßte es mit einem solchen Vorwurf eigentlich sehr genau nehmen. Denn er fungiert als Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, und eben diese Bundesanstalt ist Herausgeber von analysen.

Die „Zeitschrift zur Wissenschafts- und Berufspraxis“ erscheint jeden Monat in über 160 000 Exemplaren. Ihr Ziel: Sie soll bei den Studenten Interesse für ihr späteres Berufsleben wecken. So wird analysen vor allem an den Universitäten kostenlos verteilt. Die Zahl der zahlenden Abonnenten liegt unter 400.

Zusammen mit der Abiturienten-Zeitschrift aspekte (Auflage: 230 000) läßt sich die Bundesanstalt die attraktiv aufgemachte Information 1972 rund 3,3 Millionen Mark kosten. Und das ist – so die CDU-Größen Bruno Heck und Hans Katzer – eine eindeutige Fehlinvestition zugunsten verfassungsfeindlicher Umtriebe.

Ihre gesetzliche Verpflichtung zur politischen Neutralität wollte die Bundesanstalt von einem elfköpfigen Redaktionsbeirat gewahrt wissen. Sechs Mitglieder delegiert die Arbeitsbehörde selbst; Arbeitgeber, Gewerkschaften, Professoren und Studenten entsenden je einen Vertreter in das Gremium, dem auch Verleger Gerhard Hirschfeld (30) angehört. Jeden Monat liest der Elferrat alle eingereichten Artikel und gibt sein Urteil ab: Die Mehrheit entscheidet über Druck oder Ablehnung.