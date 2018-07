Zum erstenmal ist ein deutsches Verkehrsflugzeug entführt worden. Am Montagabend brachten fünf Araber einen Jumbo-Jet der Lufthansa in ihre Gewalt und zwangen die Mannschaft, auf wechselnden Kursen nach Aden zu fliegen. Die Maschine mit dem Kennzeichen D – ABYD (das Bild zeigt sie über der Autobahn am Frankfurter Flughafen) war mit 172 Passagieren – unter ihnen Joseph Kennedy, ein Sohn des ermordeten Robert Kennedy – und 15 Besatzungsmitgliedern an Bord in Delhi zum Flug nach Athen gestartet Sie kam aus Tokyo und war in Hongkong und Bangkok zwischengelandet

97 Minuten nach dem Start meldeten sich die Luftpiraten und verlangten, von der Luftkontrolle mit „Siegreiches Jiddah“ gerufen zu werden. In Aden erlaubten sie am Dienstagmorgen Frauen und Kindern, die Maschine zu verlassen; die männlichen Passagiere konnten um ’Mitternacht nachfolgen.

Die Motive der mit Handgranaten, Sprengladungen und Pistolen bewaffneten Araber blieben unklar. Angeblich gehören sie einer – in Jerusalem aber unbekannten – Palästinenser-Organisation an, die die Freilassung von vier Untergrundkämpfern erreichen will, die sich zur Zeit wegen der Ermordung des jordanischen Ministerpräsidenten Wasfi Teil in Kairo vor Gericht verantworten müssen. Der Anführer soll dagegen, erklärt haben, sie wollten mit ihrer Tat gegen jede Kapitulation vor Israel demonstrieren. Wiederum andere Queller wollten wissen, sie verlangten die Freilassung der in der Bundesrepublik inhaftierten Araber.

Im Auswärtigen Amt trat am Dienstag ein Sonderstab zusammen. Bonn und Washington, die im Südjemen diplomatisch nicht vertreten sind, ersuchten London um diplomatische Hilfe; die USA schalteten außerdem das Internationale Rote Kreuz ein.