Schluß mit dem Grauschleier über der Umweltverschmutzung! Schließlich ist ihr zu verdanken, daß findige Menschen uns die reine Natur wieder näherbringen, uns die Möglichkeit geben, mit kühlem Klaren aus dem Norden (alkoholfrei) auch innen sauberer zu werden.

Norwegisches Quellwasser, die Zweilitertüte zu 1,80 Mark, macht’s möglich, unser Leitungswasser, wenn überhaupt noch, künftig nur zum Baden zu verwenden. Sehr preiswert, bedenkt man, daß die Schotten ihr Gebirgswasser in Viertelliterflaschen zu achtzig Pfennig anbieten. Reine Natur ist natürlich, beides – nichts Künstliches, nur Verpackungskunst.

Höhere innere Werte noch hat ein anderes ausländisches Erzeugnis, Gletschereis aus Grönland, „garantiert vor zweitausend Jahren oder sogar noch früher“ gefroren. Gewonnen wird es „aus einem gewaltigen Gletscher“, von dem „jede Woche enorme Eisberge losbrechen“. Die schwimmen in einem Fjord an der Westküste in günstiger Nähe des kleinen Hafen Jakobshavn. In partygerechte Stückchen zertrümmert, verpackt in kleine Kartons, werden sie von dort nach New York und Kopenhagen verschifft.

„Ice Cap Rocks sind von kleinen Luftblasen erfüllt, die durch das kolossale Gewicht von Schnee und Eis der Jahrtausende zusammengepreßt wurden. Wenn die Würfel in Ihrem Drink schmelzen, wird diese Luft mit erregendem Knall in Bläschen frei – Geflüster vergangener Zeiten – so romantisch – so faszinierend!“

Und dann teilt sich der Duft der großen, weiten Urwelt natürlich unserem modernen Mief mit und verbessert noch, was wir atmen. Und das alles für 3,95 Mark das Kilo.

Ruth Herrmann