Das historische Ereignis begann zehn Minuten früher als geplant: Um 11.28 Uhr MEZ stoppte am Montag die Boeing 707 „Spirit of ’76“ des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon auf dem Flughafen von Peking. Premierminister Tschou En-lai begrüßte Nixon und seine Frau, und zum erstenmal seit Bestehen der Volksrepublik wurde die amerikanische Flagge gehißt.

Der Empfang war korrekt, aber kühl – so kühl, daß übereifrige Beobachter sofort auf eine Verstimmung Nixons schlossen, als die erste Unterredung mit Tschou mehrfach verschoben wurde. Dann aber konnten die amerikanischen Journalisten ihre Sensation vermelden: Erster Gesprächspartner Nixons war der Parteivorsitzende Mao Tse-tung. Eine Stunde dauerte die Unterredung, die „ernst und offen“ verlief, über deren Inhalt aber nichts bekannt wurde, da beide Seiten Vertraulichkeit bis zum Abschluß des fünftägigen Besuchs vereinbarten.

Nach der Begegnung mit Mao fuhren Nixon und Tschou zur „Halle des Volkes“, wo die amerikanischen Gäste wohnen. Nach der Unterredung am Nachmittag gab Tschou am Abend ein Bankett, das drei Stunden dauerte und neun Gänge umfaßte. Die bis dahin etwas kühle Atmosphäre erwärmte sich schlagartig, als Tschou in seinem Toast den USA „normale Beziehungen“ anbot. (Siehe auch Dokumente der ZEIT.) Am Dienstag trafen sich die beiden Regierungschefs zu neuen Gesprächen, deren Themen unbekannt blieben, aber offenbar strittige Fragen berührten.

Das Besuchsprogramm des Präsidenten wird direkt – über eine von den Amerikanern gelieferte – Fernsehstation in alle Welt übertragen. Japans Ministerpräsident Sato gehörte zu den Millionen Fernsehzuschauern; aus Regierungskreisen in Tokyo wurden Stimmen der Enttäuschung darüber laut, daß Washington im Wettlauf nach Peking der Sieg zugefallen sei.

Äußerst ungehalten reagierte die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Auf einer Wahlversammlung erklärte sie unter dem Beifall der Massen, Indien strebe keine Großmachtstellung an, werde sich aber energisch verbitten, von einer oder mehreren Großmächten gegängelt zu werden. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS beschränkte sich am ersten Besuchstag auf eine kurze Mitteilung, griff jedoch am zweiten Tag auf westliche Pressestimmen zurück, um ihr Unbehagen auszudrücken. Nixon sei nach China gegangen, um vom Antisowjetismus der Pekinger Clique zu profitieren. Diese ignoriere auch die „kriminelle Eskalation der amerikanischen Aggression in Indochina“. Auch Polen griff den im Nixon-Besuch dokumentierten „Großmacht-Chauvinismus“ der Chinesen an. Nordvietnam ignorierte das Ereignis; Südvietnam spielte seine Bedeutung herab. Unverhohlene Mißbilligung äußerte Nationalchina. Die arabische Welt begrüßte das Treffen, ließ aber die Besorgnis erkennen, eine Einigung der Großen könne „wie üblich“ zu Lasten der Kleinen gehen. Ganz ähnlich kommentierte Südkorea die Nixon-Reise.

Rumänien dokumentierte seine Sonderstellung im Ostblock durch eine umfangreiche Berichterstattung.