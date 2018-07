Inhalt Seite 1 — Römische Rivalität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom, im Februar

Sagt meinetwegen, daß mir schlecht geworden ist“, murmelte unter dem Rasierschaum eines römischen Barbiers der Mann, auf den das Staatseberhaupt, der Ministerpräsident und dreiundzwanzig Minister der 33. Nachkriegsregierung Italiens bereits seit vierzig Minuten vergebens warteten: Carlo Donat-Catin, der gerade den siebenmonatigen Streik bei „Alfa Romeo“ beigelegt hatte, und der als Arbeitsminister auch auf der Kabinettsliste der neuen Regierung Andreotti bleibt, weigerte sich, zur Vereidigung zu erscheinen. Als linker „Aufrührer“, auch von eigenen christdemokratischen Parteifreunden oft befehdet, wird der 53 jährige Gewerkschaftler gleichwohl immer wieder gebraucht. Der Eklat, den er sich letztes Wochenende leistete, ist bezeichnend für die Schwäche seiner Partei, die noch immer die stärkste Italiens ist.

Seit einer Woche regiert die Democrazia Cristiana (DC) allein und ohne parlamentarische Mehrheit; sie will sich – so die schöne Erklärung – dem Volk für Neuwahlen im Mai als eine einheitliche Kraft präsentieren, die aus der bisher schwersten Krise der Republik führen soll.

Mit 30 gegen 10 Stimmen hatte der Parteivorstand der DC Mitte Februar der zehn Jahre alten Formel von der „Linken Mitte“ scheinbar den Abschied gegeben. Aus Furcht, man könnte aus kommenden Wahlen noch schwächer hervorgehen, gestand die DC ihren bisherigen Partnern nicht das zu, was eine Rettung der alten Koalition noch ermöglicht hätte: weder einen Ausweg aus dem Dilemma des Ehescheidungs-Referendums noch Kompromisse bei der sozialen Reformgesetzgebung.

Wenn aber schon nach dem Rücktritt des Koalitionskabinetts Colombo keine mehrheitsfihige Regierung mehr zustande kommen konnte, so hätte es gutem demokratischem Brauch entsprochen, die Krise ins Parlament zu tragen; nach der Abstimmungsniederlage und der folgenden Auflösung des Parlaments hätte die „Linke Mitte“ Colombos dann bis nach den Wahlen die Regierungsgeschäfte weiterführen können.

Doch eben das will die Mehrheit der DC-Führung nicht mehr. Sie glaubt, durch eine Minderheits-Alleinregierung, wie sie jetzt unter Jalio Andreotti zustande kam, seien jene Mittelstandskreise von Geschäftsleuten, Handwerkern, Landwirten, die für die Ordnungsrufe der Rechtsextremen anfällig sind, davon zu überzeugen, daß ihre Partei diese Ordnung schaffen werde. Wenn man aber zehn Jahre lang gemeinsam mit Sozialisten und Sozialdemokraten Politik machte, um den Kommunisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, dann kann eine solche Rechnung nicht aufgehen, ohne daß man nach rechts rückt – und damit die Kommunisten begünstigt.

Immer deutlicher stellt sich die Frage: An welche Democrazia Cristiana soll sich der italienische Wähler eigentlich halten – an jene, die nach rechts kokettiert, oder an jene, die nach links schielt? Was Italien not tut, wäre eine Regierung, die frei von ideologischen Richtungskrämpfen tatkräftig handelt. 3500 Gesetzentwürfe und Anträge liegen unerledigt im Parlament. Wenn es aufgelöst wird, bleiben dringende Reformen unvollendet, während die Unsicherheit im Lande ständig wächst.