Die Gratisenergie der Sonne anzuzapfen und für irdische kommerzielle Zwecke in die Nacht hinüberzuretten, das ist der Wunschtraum so mancher, Techniker, die einer billigen und zugleich umweltschonenden Stromerzeugung nachspüren. Ein Forscherehepaar aus Arizona, Aden B. Meinel und seine Frau Marjorie, glaubt nunmehr fündig geworden zu sein: Im Zentrum für optische Wissenschaften der University of Arizona basteln die Meinels – mit 250 000 Dollar von interessierten Elektrizitätswerken reichlich dotiert – an dem kleinen Modell eines solaren Kraftwerks. Wenn diese Versuche den Erwartungen entsprechen, wollen sie alsbald ein Demonstrationskraftwerk von 25 Megawatt elektrischer Leistung konstruieren.

Den Schlüssel zum Erfolg sieht das Forscherpaar in kürzlich entwickelten Oberflächenbeschichtungen für Metallrohre. Mikroskopisch dünne Lagen aus Cäsium, Magnesium und Molybdän haben die Eigenschaft, Sonnenlicht, das zuvor durch Spiegel gebündelt: worden ist, passieren zu lassen und zugleich die Abstrahlung der eingefangenen Energie als Wärme zu verhindern.

Für einen Betrieb rund um die Uhr wird die Energie tagsüber eingesammelt und in geschmolzenen Salzen bei einer Temperatur von 550 Grad Celsius gespeichert. Auf Abruf wird die heiße Salzschmelze in Wärmeaustauscher geleitet, in denen Dampf derselben Temperatur erzeugt wird. Damit läßt sich dann – ebenso wie in einem Kohle- oder Kernkraftwerk – eine Turbine antreiben.

Nur der siebte Teil des Sonnenlichts, das auf die Wüstengebiete im Westen der USA fällt, soll nach Berechnungen der Meinels ausreichen, den gesamten Energiezuwachs der USA für die nächsten zwanzig Jahre zu decken. Indes ist dieser Strom aus Sonnenlicht ziemlich kostspielig, etwa viermal teurer als Strom aus Kernkraftwerken. Der Grund: Die gewaltigen Anlagen zum Sammein und Speichern der Energie bedecken für ein 100-Megawatt-Kraftwerk bereits ein Areal von vier Quadratkilometern.

Die Meinels hoffen jedoch auf das wachsende Umweltbewußtsein als mächtigen Verbündeten, der sie aus dem Kostendilemma befreien könnte. Ihr Verfahren produziert keinerlei Rückstände, weder lästigen Rauch noch riskante Radioaktivität und nicht einmal „Wärmemüll“. Und garantiert reine-Energie – so die Meinels – dürfte schon etwas teurer sein. Jens Urst