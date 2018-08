Man weiß nicht, was man mehr bestaunen soll: die Dickfelligkeit des sozialdemokratischen Fraktionsgeschäftsführers Karl Wienand oder die Langmut der SPD-Bundestagsfraktion mit diesem Politiker.

Seit am 6. September vorigen Jahres bei Hamburg eine Maschine der Fluggesellschaft Paninternational abstürzte und 22 Menschen ihr Leben verloren, ist der Name Wienand eng, allzu eng mit Paninternational verknüpft. Journalistische Spürhunde witterten Unrat, und was sie hervorzerrten, ist durch Dementis, wachsweiche Erklärungen, Zeugenaussagen und Belege zu folgendem Tatsachenblock verschmolzen: Wienand war mit Paninternational verbunden; er ist für diese Gesellschaft bei Behörden und Dienststellen vorstellig geworden; zwischen Wienand und dem Geschäftsführer von Paninternational gab es Geldtransfers. Die Affäre um Paninternational wurde um eine Affäre Karl Wienand erweitert.

Daß dieser Abgeordnete das nicht begriffen hat, gehört zum vielen Unbegreiflichen in diesem Skandal, so auch seine Weigerung, die erstaunlichen Spiegel-Enthüllungen dieser Woche zu dementieren. Wienand bevorzugt statt dessen den formalen Weg, zu allen Beschuldigungen nur vor dem Untersuchungsausschuß des Bundestages Stellung zu nehmen, der freilich erst in einem Monat den Zeugen Wienand aufrufen wird. Damit präsentiert er sich selber als ein Mann, der zum Buchhalter eher als zum maßgebenden Politiker einer großen Fraktion geeignet erscheint. Ein Politiker mit Gespür hätte sich und seiner Fraktion die Belastung mit einem Skandal erspart und sich bis zur Klärung aller Vorwürfe zurückgezogen. E.N.