ARD, Donnerstag, 2. März: „Codewort ‚Dunkelangst‘ “, von Max Rehbein

Tage vorher schon versprach die mehrfach gezeigte Ankündigung der Reportage eine Sensation; und als „Codewort Dunkelangst“ aus der ARD-Serie „Pioniere und Abenteurer“ am vorigen Donnerstag endlich gesendet werden sollte, sparten Ansagerin und Moderator Max Rehbein nicht mit großen Worten. Professor Ungar, dessen Forschungen an der Baylor-Universität in Houston hier gezeigt werden sollten, habe, so hieß es, das erste chemische Codewort des Gedächtnisses entschlüsselt und damit einen neuen Forschungsweg beschritten, der die Menschheit in eine abenteuerliche Zukunft führe, eine bedrohliche Zukunft, in der man Menschen bestimmte Denk- oder Verhaltensweisen mit einer Spritze einimpfen könne. Die militärische Abwehr, das versicherte der Moderator der Sendung beiläufig, habe sich deshalb auch für Ungars Entdeckung brennend interessiert.

Nicht minder brennend war nach solcher Einleitung das Interesse der Zuschauer. Doch befriedigt wurde es nicht. Wir lernten ausführlich das Privatleben und die Hobbys von Ungars Mitarbeitern kennen, erfuhren, daß der große alte Gelehrte ein Europäer geblieben ist und gern in die Oper geht und daß seine Assistenten sogar einen Sonntagabend für den Meister und sein Forschungsprojekt im Institut opfern. Aber wie dort experimentiert wird, das leider blieb dem Betrachter verborgen.

Gewiß, man sah gelegentlich, wie eine Ratte mit einer kleinen Spezialguillotine enthauptet wurde, wie ein Wissenschaftler das Gehirn eines Nagers aus dem Kopf operierte oder einem Fisch einen – nicht näher bezeichneten – Gegenstand anheftete und das Tier anschließend wieder in ein Aquarium entließ. Aber was das alles zu bedeuten hatte, wurde uns nicht erklärt. Wir hatten uns mit ein paar zusammenhanglosen Gesprächsfetzen von englisch diskutierenden Wissenschaftlern zu begnügen und im übrigen dem Kommentator die Behauptungen über Ungars hervorragende wissenschaftliche Qualitäten und die welterschütternden Resultate seiner Experimente ohne Beleg zu glauben.

Dabei läßt sich kaum ein wissenschaftliches Experiment so anschaulich schildern wie die Versuche, die Ungar und sein Team in Texas – übrigens keineswegs als erste – ausgeführt haben. Man hätte zeigen können, wie Tiere trainiert werden, sich auf ein Signal hin ungewöhnlich zu verhalten, wie anschließend die Gedächtnissubstanz aus den Gehirnen extrahiert und untrainierten Tieren eingespritzt wird, woraufhin sich diese so verhalten, als seien sie trainiert worden. Man hätte demonstrieren können, wie der Gedächtnisstoff analysiert und synthetisiert wurde, statt den Zuschauer bloß mit gelehrt klingenden Wörtern wie „Ribonukleinsäureketten“ oder „Peptide“ abzuspeisen. Und wenn schon, wie uns der Autor bedeutete, ein deutscher Wissenschaftler zu Ungars Team gehört, dann hätte man wenigstens diesen Mann um etwas Erklärung bitten können.

Damit, daß man dem Laienvolke versichert, der Professor sei ein Genie und seine Leute Menschen wie du und ich, kann man die Bedeutung eines Forschungsprojekts nicht glaubhaft machen – und wenn man noch so dringlich Orwells düstere Visionen beschwört. Max Rehbeins Bericht aus Texas hatte keine Information gebracht – nur eine läppische human interest story. Schade. Thomas v. Randow