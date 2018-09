Inhalt Seite 1 — Hehre Kunst in der oberen Etage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karoll Stein

Berlin – Alexanderplatz, lange Zeit die größte Baustelle der Hauptstadt der DDR, nimmt Gestalt an: die Gestalt eines urbanen Forums, wie es für die Stadtplanung der Zukunft beispielhaft sein dürfte. Die kluge Zuordnung von Einkaufszentren und Behördenkomplexen, Hotels, Restaurants und Cafés, der großzügige Fußgängerbereich – der Autoverkehr verläuft unterirdisch – haben am Fuße des Fernsehturms ein Zentrum entstehen lassen, das auch nach Geschäftsschluß noch großstädtische Lebendigkeit zeigt. Mit der Eröffnung der „Kunstausstellung der Hauptstadt der DDR“ im Februar wurden nun auch die neuerbauten Ausstellungsräume am Alexanderplatz der Öffentlichkeit übergeben, eine moderne Glasarchitektur, die in Zukunft nicht nur der Kunst vorbehalten bleiben soll.

Bereits nach vierzehn Ausstellungstagen konnte der Verband Bildender Künstler stolz 24 000 Besucher melden, und wer selber an einem Sonnabendnachmittag zwischen den Stellwänden dieser Mammutschau gedrängelt hat und geschoben wurde, wird an der Rekordzahl nicht zweifeln. Angesichts solcher Besuchermassen in einer Kunstausstellung kann man die Ausführungen des VIII. Parteitages, in denen die Kunst als „unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens“ apostrophiert wurde, nicht mehr als gutgemeinte Phrase abtun, sondern muß sie ganz konkret verstehen. Freilich scheint mir die Volkstümlichkeit der bildenden Kunst in diesem Fall viel eher das Verdienst der Stadtplaner der DDR zu sein als das der Ostberliner Künstler,

Der Berufsverband Bildender Künstler in Berlin, der der Träger dieser Ausstellung ist, hat dem Postulat von der Kunst als „Bestandteil unseres Lebens“ wohl insoweit Rechnung getragen, als er nicht nur Bilder, Graphik, Plastik hier versammelt hat, sondern auch Produkte industrieller Formgebung, vom Traktor bis zum Teeservice, außerdem Plakate, Buchgestaltung und selbst regelmäßig stattfindende Modeschauen in die Ausstellung einbezogen hat. Aber dieser Versuch, das traditionelle Verständnis von Kunst aufzubrechen, bleibt recht äußerlich, schon weil durch die Aufteilung auf zwei Stockwerke doch wieder die alte Grenze zwischen „reiner“ und „angewandter“ Kunst markiert wird, und das mit irritierender Willkür.

So ist es zum Beispiel gar nicht einzusehen, warum die bezaubernden Buchillustrationen des jung verstorbenen Roland Spörl, die sicher zum Schönsten gehören, was an Graphik in der DDR in den letzten Jahren zu sehen war, oder die Plakate der Komischen Oper von Dietrich Kaufmann im ersten Stock, zwischen Traktor und Teeservice placiert sind und nicht in der oberen Etage, die so doch wieder der hehren Kunst vorbehalten bleibt.

In der oberen Etage präsentiert sich der Berliner Berufsverband nach dreijähriger Pause mit 1100 Arbeiten von 400 Künstlern. Die Organisationsstruktur dieser regelmäßig stattfindenden Selbstdarstellungen entspricht etwa der der Westberliner Juryfreien. Jedes Mitglied des Berufsverbandes kann bis zu zehn Arbeiten einreichen, fünf Bilder oder Plastiken und fünf Graphiken. Die jeweilige Sektionsleitung kann dann innerhalb der eingesandten Arbeiten des einzelnen Künstlers auswählen, sie hat aber praktisch nicht die Möglichkeit, einen Künstler ganz abzuweisen. Entsprechend dominiert hier – und wie sollte das bei dieser Quantität auch anders sein – ein etwas ermüdendes Mittelmaß, vor allem in der Malerei.

Am überzeugendsten scheinen mir die Versuche, traditionelle Bildgattungen, Landschaft, Stilleben, Porträt für den sozialistischen Realismus zu erobern. Zu nennen wären da etwa das Porträt des Schauspielers Ernst Busch von Ronald Paris, die maritimen Landschaften von Harald Metzkes und Manfred Böttcher. Aber gerade dort, wo die gesellschaftliche Dynamik der DDR zum Thema wird, scheint der sozialistische Realismus nicht auf der Höhe der historischen Situation. Nationalpreisträger Walter Womacka hat es unternommen, die sozialistische Bodenreform in einem großen Triptychon „Bauernbefreiung“ darzustellen. Die Dramatik dieses historischen Prozesses, der hierzulande lange Zeit einseitig verzerrt und oberflächlich diffamiert wurde, erstarrt aber bei Womacka zur harmlosen Bilderbuchidylle.