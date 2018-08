Es gibt Leute, welche die Dänen bemitleiden, weil sie so nördlich wohnen. Norden ist Kälte, Nässe. Und trotzdem sind die Dänen so lustige Leute. Merken sie es nicht? Oder tun sie nur so, als ob sie es nicht merkten? Nun, wir werden sehen.

Der berühmte Wagner-Sänger und Star der „Met“ in New York, Lauritz Melchior, erzählte einmal, daß er, als er noch daheim, an der Oper von Kopenhagen, engagiert gewesen sei, in den Pausen kalte Duschen genommen und dabei noch Solfeggien gesungen habe. Anderswo tragen die Tenöre warme Schals um den Hals. Sie haben immerzu ein fragendes Hüsteln, ob sie schon heiser seien. Sie schreien: „Fenster zu!“, ehe sie ein Zimmer betreten. Aber in Dänemark gibt es kalte Brausen für Tenöre, die sich heißgesungen haben. (Oder es gab sie zu Melchiors Zeiten.)

Ich dachte unwillkürlich an Lauritz Melchior, der noch mit siebzig herrlich und mächtig sang, als ich jetzt von der dänischen Dame Jenny Kammersgaard las, deren Name mir noch ein Begriff war: Hatte sie doch ehedem die Meeresstrecke zwischen Gedser und Warnemünde zurückgelegt, ohne das Schiff zu benutzen. Sie hatte etwas mehr als vierzig Stunden dazu gebraucht. Das muß etwa im Jahre 1938 oder 1939 gewesen sein. Diesmal aber war zu lesen, daß sie auf einer bestimmten Zweihundert-Meter-Strecke an der Küste von Kopenhagen einen Weltrekord von sieben Minuten und zwanzig Sekunden aufgestellt habe. Und das mit zweiundfünfzig Jahren!

Ich bin gespannt, ob man diese Meisterleistung auch außerhalb Dänemarks anerkennen wird. Tatsache ist nämlich, daß Zweihundert-Meter-Strecken schon schneller durchschwömmen wurden. Es müßte also ein leichtes sein, Frau Kammersgaard den Triumph zu rauben. Wie wär’s?

Ganz einfach: Sie schwamm in der letzten Februarwoche. Das Wetter hatte eine Temperatur von einem Grad Wärme. Es wehte ein starker Wind. Es ist ja möglich, daß sie mit dem Winde schwamm; das dürfte sich aber prüfen lassen. Noch einmal: Wie wär’s mit einem Wettbewerb, an dem sich alle Damen über fünfzig beteiligen dürften?

Männer müßten – so könnte die olympische Regel lauten – bei einem Alter über sechzig, bei dreihundert Meter Distanz, null Grad Wärme und Windstärke neun noch die Arie „Winterstürme wichen dem Wonnemond“ singen.

Der Name der neuen Disziplin?

Dänische Kombination.