In der DDR soll mehr gelacht werden. So will es Honecker, der auf dem VIII. Parteitag der SED im letzten Juni forderte, „eine bestimmte Langeweile (in der Unterhaltung) zu überwinden“. So will es Kulturminister Klaus Gysi: „Es geht uns um den realen Humanismus unseres Lebens ..., darum, daß sich die Menschen in unserer sozialistischen Gesellschaft heimisch fühlen.“ Das Problem ist nicht neu. Schon in einer vor etlicher Zeit vom (inzwischen aufgelösten) Staatssekretariat für westdeutsche Fragen herausgegebenen Broschüre konnte man lesen: „Was empfinden Sie als komisch im Kulturleben der DDR?“ – „Daß die für den Menschen bestgeeignete, die, fröhlichste Gesellschaftsordnung dieser Erde sich solche Schwierigkeiten macht, eine wirklich heitere Muse eigenen Profils zu schaffen.“

Das soll jetzt anders werden. Mit dem Ernst und der Gründlichkeit, auf die wir Deutsche stolz sein dürfen, wird untersucht, was Heiterkeit ist und wie und warum sie entsteht (oder auch nicht). Eine Ostberliner Illustrierte rühmte letzten Monat über neun Seiten den Wert des Lachens. Eine Ärztin lobte: „Lachen steigert das Lebensgefühl und regt den Kreislauf an, der Brustkorb wird gedehnt, die Atmung günstig beeinflußt.“ Ein Ökonom freute sich: „Bei uns kann man gut lachen, vor allem in Betrieben, wo von Anfang an plangerecht gearbeitet wird.“ Nur ein Psychologe hielt Fehlen von Heiterkeit immerhin für möglich und verriet: „Ist Ihnen ein umgehemmtes, befreiendes Lachen nicht möglich, so nutzt Ihnen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung hierüber auch nichts.“

Der Leser lernte, daß „zum Lächeln nur dreizehn, zum Stirnrunzeln jedoch fünfzig Muskeln bewegt werden müssen“, daß Schimpansen lachen, wenn man sie kitzelt, und wieviel in Ostberliner Theatern gelacht wird: „Als Lachverständige prüften wir das Angebot: Von zehn Theatern spielen durchschnittlich acht je Abend etwas Heiteres. Wir stoppten das Lachen. Mit der Uhr. Und stellten resümierend fest: An einem Novemberabend 1971 wurde in Berliner Theatern rund 15 Stunden gelacht.“

Der Ostberliner Kulturzeitung Sonntag schien das zu wenig. „Es wird nicht genug gelacht!“ urteilte sie nach gründlicher Untersuchung mehrerer Theater (darunter zweier Ostberliner), die sich besonders um die Pflege DDR-spezifischer Heiterkeit bemühen. Auch die Filmemacher mußten sich Kritik gefallen lassen: „Unter einer engherzigen Wirklichkeitsdarstellung leidet auch der soziale Humor, nach dem unsere Werktätigen mit großer Berechtigung verlangen. Dem Humor fehlt in unseren Filmen nicht selten der eigentliche Gegenstand. Es liegt jedoch, im Interesse des Publikums, sich von dem Druck mancher Ungereimtheiten des Alltags im Lachen frei zu machen.“ Gemeint sind damit ganz sicher nicht solche Vom Druck befreiende Witze, wie sie in den fünfziger Jahren über Ulbricht in Umlauf waren und die die Erzähler „wegen staatsverleumderischer Tätigkeit“ leicht hinter Gitter bringen konnten.

Honecker ist aus mancherlei Gründen ohnehin als Witzfigur weit unergiebiger als sein Vorgänger. Gemeint sind eher Späße über Versorgungsschwierigkeiten, wie sie inzwischen zum Repertoire jedes Kabaretts und bunten Abends gehören. Sie wirken allmählich schon ein bißchen abgetakelt, verlieren obendrein an Spaßigkeit, je mehr die Versorgungslage sich bessert. Neben dem Lachen über Vergangenes und dem „über die böswilligen Gescheiten und die böswilligen Dummköpfe, genauer gesagt: über den Klassenfeind“ (so der Chef des Ostberliner Kabaretts „Die Distel“), soll auch über Spießer und Bürokraten in den eigenen Reihen gelacht werden, denn, so der Sonntag, „auch im Heutigen, Werdenden verbindet sich Bleibendes mit Sterbendem, wird das neue Ziel oft mit veralteten Mitteln angestrebt.“

Das wirkliche Problem scheint aber in einem ganz besonderen Widerspruch zu liegen: Sozialismus will ernst genommen werden, soll aber nicht langweilig sein. Mag sein, daß die DDR-Künstler – denen man bedenkenlos unterstellen kann, daß sie den Sozialismus ernst nehmen – mit diesem Widerspruch fertig würden. Doch bisher entschieden meist Funktionäre, welcher Spaß dem Sozialismus nützt und welcher ihm vielleicht schaden könnte. Über 20 Jahre haben sie gute Erfahrungen damit gemacht, lieber einen ungefährlichen Spaß zuviel zu untersagen, als eventuell einen gefährlichen durchschlüpfen zu lassen. Sie werden sich nur schwer von dieser lieben Gewohnheit trennen.

Seit Honecker auf der 4. Tagung des ZK der SED gesagt hat, daß es in der DDR keine Tabus mehr gäbe, es nur darauf ankäme, wie sie dargestellt würden, versuchen DDR-Künstler herauszufinden, an welche Tabus er dabei gedacht hat und wie andere maßgebliche Leute seine verheißungsvollen Worte deuten. Ein DDR-Witz beschreibt vielleicht am besten, was gemeint ist: Expressionismus ist das, was man sieht. Impressionismus ist das, was man fühlt. Sozialistischer Realismus ist das, was man hört.

Marlies Menge