Von Wolftraud de Concini

Den Ratschlägen aller Reiseschriftsteller zum Trotz sollte man Venedig vom Festland und nicht vom Meer her betreten, von Mestre auf der 1846 erbauten Eisenbahnbrücke oder über die 1933 eröffnete Straßenverbindung. Und wenn die schwefeldampf- und feuerspeienden Industrieanlagen von Marghera zur Rechten der Einfahrt in die Lagunenstadt auch etwas von der erhofften, mit Recht erwarteten Romantik nehmen, so kommen sie doch der Realität näher: Venedig ist der drittgrößte Hafen Italiens, um die Stadt herum ist eine der größten Industriezonen des Landes entstanden. Doch das Wunder Venedig ist auch dies: Es hat sich dennoch als Traumstadt der Welt erhalten.

Vom Bahnhof Santa Lucia oder von den Parkplätzen der Insel Tronchetto und des Piazzale Roma aus sollte man mit dem Schnellboot in Richtung Markusplatz fahren. Bevor das Boot auf den Canal Grande, dieses fast vier Kilometer lange Museum der venezianischen Architektur aus Wasser, Stein und Licht, einmündet, erlebt man das „andere“, das nicht besungene, das allzu leicht vergessene Venedig: abblätternder Putz an verblaßten Häuserfassaden, geschlossene hölzerne Läden, leere Fenster hinter schmiedeeisernen Gittern. Denn Venedig ist einzigartig und strahlend: doch das wahre, das stolzere und würdevollere Venedig ist das Venedig der einfachen, der armen Quartiere, wo die Venezianer mit üppigen Fensterblumen und bunten Vogelkäfigen über die düstere Feuchtigkeit, über den Verfall hinter goldglänzenden Fassaden hinwegzutäuschen versuchen.

Die Hotelsuche sollte man schon hinter sich haben – doch auch bei einer unverhofften Ankunft kann man durch die Büros des Verkehrsvereins immer noch ein Zimmer finden in einem der 339 Hotels, Pensionen und Gasthäuser in Venedig selbst, am eleganten Badestrand Lido, in Mestre oder in Marghera. Raffinesse auf höchster Ebene bietet auf der Giudecca, dieser Venedig vorgelagerten Insel mit der Redentore-Kirche des Palladio und den armseligen Arbeiterwohnungen, das Hotel Cipriani: das Meerwasserschwimmbad macht für manchen Fahrten an den überfüllten Lido überflüssig, und die Kellner sind so diskret, daß man hoch oben auf den Altanen, diesen hölzernen Dachaufbauten, auf denen die Venezianerinnen einst ihre Haare zum berühmten Rotblond bleichten, sogar nackt sonnenbaden kann. Sehr ruhig ist das Giorgione am Campo Santi Apostoli nahe der einzigen lutherischen unter den 190 Kirchen Venedigs; die Frau des Besitzers ist eine liebenswürdige Münchnerin (Doppelzimmer rund 40 Mark). Mit Ausblicken auf die Lagune lockt das Metropole an der Riva degli Schiavoni, wo es bunt hergegangen sein mag, als zur Blütezeit der „Serenissima“ hier Türken und Slawen landeten – doch nicht weniger bunt und lebhaft ist es heute hier, wo Straßenhändler ihre Waren anbieten, wo Gäste aus aller Welt in Kleidungen (und Verkleidungen) herumlaufen, die selbst von orientalischen Kostümen kaum hätten übertroffen werden können.

Venezianischer Stil wird noch im Malibran gepflegt, wo allein die hausgemachte Küche des dazugehörigen Restaurants da Nane Mora einen Aufenthalt wert ist (Halbpension 35 bis 40 Mark). Und im Namen des Hotels klingen noch die großen Zeiten zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nach, als die spanische Sängerin Maria Felicita Malibran im Theater nebenan ihre Triumphe feierte. Wer dagegen im intimen und angenehm bohemienhaften Flora logiert, muß sich an dem reizvollen Ausblick auf Garten und Palast der Desdemona satt sehen – im Hotel bekommt er nur das Frühstück. Zum Sattessen mag er sich in die nahe Colomba begeben, wo er neben köstlichen Fischgerichten aus Hummern, Tintenfischen, Aalen, Schollen und Brassen – falls er nicht venezianische Leber mit Polenta vorzieht – auch einen Überblick über das italienische Kunstschaffen der letzten Jahrzehnte serviert bekommt: Die Wände sind mit Bildern regelrecht tapeziert, und die jeden Tag von einem anderen Künstler entworfene Speisekarte ist eine beliebte Beute von Andenkenjägern. Den Künstlern selbst kann man im Montin beim Essen zusehen, und immer frischen Fischgerichten verdankt Noemi sein Stammpublikum: Sollte man dort zu sehr von den unverfälschten Weinen der „Marca trevigiana“ genossen haben – über dem Restaurant gibt’s auch preiswerte, saubere Zimmer.

Erstes Ziel jedes Venedigreisenden ist der Markusplatz: „den schönsten Salon der Welt“ nannte ihn Napoleon – und ließ flugs aus lauter Begeisterung die vier bronzenen, vielleicht griechischen, wahrscheinlich römischen Pferde nach Paris befördern, die heute wieder grüngolden über dem Portal des Markusdoms glänzen: vielleicht nur noch für Wochen oder Monate, denn sie sind vom Bronzekrebs befallen. Einmal am Markusplatz angelangt, vielleicht gerade um neun oder 14 Uhr zur offiziellen und photogenen Taubenfütterung durch die Stadtverwaltung, lasse man sich einen Espresso im Café Florian servieren: Schon vor 250 Jahren schlürften hier die Venezianer als erste Europäer den heißen, schwarzen Türkentrank.

Nachdem man in der Markuskirche von unten herauf mit unweigerlicher Halsstarre, daher bequemer und auch wirkungsvoller von der Loggia herab die 4000 Quadratmeter Mosaiken an den Wänden und den Fußboden aus vielfarbigem Marmor bewundert hat, nachdem man den Dogenpalast mit dem 150 Quadratmeter großen „Paradies“ von Tintoretto und den engen, drückenden Bleikammern jenseits der Seufzerbrücke, aus denen Casanova seine abenteuerliche Flucht gelang, besichtigt hat, nachdem man mit dem Fahrstuhl auf den Markusturm, diesen einzigartigen Aussichtspunkt, gefahren ist (das Hinaufreiten war ein Privileg, das sich nur Kaiser Friedrich III. im Jahr 1452 herausnehmen konnte), mache man sich auf den Weg durch Venedig.