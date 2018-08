Montags ist Waschtag auf dem Rhein. Die „Deutschland“, das neue 15-Millionen-Mark-Kabinenschiff der Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt AG, zieht an Rheinkähnen mit gespannten Leinen und flatternder Wäsche vorbei. Dahinter ein Blick aufs rechte Rheinufer: Loreleyfelsen. Beim Frühstück mit gedünsteten Pflaumen, Pfannkuchen, Schinken vom Grill und verlorenen Eiern tauchen hinter St. Goarshausen Burg Katz und Burg Maus auf, beim Bad im beheizten Swimming-pool das Deutsche Eck und die Moselmündung.

Von Rotterdam bis Basel und zurück führen diese Reisen auf dem Rhein. Historisches Parorama verbindet sich mit zeitgemäßem Komfort auf 110 Meter Schiffslänge: Sonnendeck, Aussichtssalon, infrarotbeheiztes Hinterdeck, Saum, geräumige Kabinen mit WC und Dusche, Telephon, Fernseher. Tagsüber sind Busausflüge nach Heidelberg oder Straßburg eingeplant; über Nacht liegt das Schiff fest. Speyer oder Rüdesheim locken zum Weinbummel. Aber Weinseligkeit läßt sich auch an Bord genießen. Die edlen Säfte stammen aus eigenen Kellereien der Reederei. Eine Flasche 69er Dierheimer Siliusbrunnen Silvaner Spätlese kostet 11,90 Mark. In der Bar spielt eine Drei-Mann-Kapelle, dazu ein doppelter Scotch für 3,55 Mark.

Seit letztem Frühjahr bietet die Köln-Düsseldorfer ihre Kabinenschiffahrten in Verbindung mit den TEE- und Intercity-Zügen der Bundesbahn an. Ein viertägiger „Kurzurlaub auf den Rhein“ kostet zum Beispiel von Hamburg aus – einschließlich Anreise nach Basel, Schiffspassage in der teuersten Kabinenklasse, voller Verpflegung und Rückfahrt mit dem Zug von Köln aus – 680 Mark.

Eine Sechs-Tage-Reise von Rotterdam bis Basel ist in diesem Jahr für den süddeutschen Raun neu ins Programm aufgenommen worden, von München aus ab 858 Mark. Fahrkartenausgabe! der Bundesbahn und Reisebüros nehmen die Buchungen entgegen.

600 dieser Pauschalreisen wurden im letzten Jahr gebucht. Horst Zimmermann, Pressesprecher der Köln-Düsseldorfer: „Wir rechnen für 1972 mit einer Verdoppelung.“ Neben Pauschalreisen bietet die Reederei auf ihren sechs Kabinenschiffen Einzelpassagen, Rundreisen und Teilstrecken an, die Fahrt Rotterdam–Straßburg zum Beispiel ab 392 Mark. Zwei Dutzend Agenturen außerhalb der Bundesrepublik sorgen für internationales Publikum: An erster Stelle stehen die Amerikaner; Schweizer und Österreicher folgen.

Auch an Familien und Autofahrer hat die Reederei gedacht: Kinder unter zehn Jahren zahlen die Hälfte, wenn sie in einem dritten Bett in der Kabine der Eltern übernachten; die Überführung eines Wagens von Rotterdam nach Basel kostet rund 250 Mark. Für Einzelreisende allerdings wird es teuer: Der Passagepreis für eine Einzelkabine erhöht sich in der Hauptsaison um 50 Prozent. Günstiger für Solisten ist die Zeit vom 30. September bis zum 31. Mai. Zum Pauschalpreis kommen nur 50 bis 70 Mark hinzu.

Vor- und Nachsaison bieten weitere erwähnenswerte Vorteile beim Kurzurlaub auf dem Rhein. Die gesamte Fahrt durch Holland, Deutschland, Frankreich und die Schweiz dauert – zum gleichen Preis – einen vollen Tag länger; in Rheinidyllen wie Rüdesheim sind Touristen seltener als Einheimische (im Sommer ist’s umgekehrt); last not least: sechs Köche sorgen für das kulinarische Wohlergehen an Bord, unabhängig von der Zahl der Passagiere.

Cornelia Köppen