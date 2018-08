Von Dieter Piel

Für den Fall, daß Franz Josef Strauß Bundesfinanzminister wird, erwartet Rainer Barzel, der ihn als Kanzler moderieren möchte: „Die Kasse wird wieder stimmen.“ Die offiziellen Prognosen von CDU und CSU im vorverlegten Bonner Wahlkampf klingen günstig. Inoffiziell aber plagt sie die Sorge vor der „englischen Krankheit“. Sie befürchten, daß Barzels konservative Mannschaft ähnlich wie in England die Regierung von Edward Heath unter den Protestaktionen von Gewerkschaften und Arbeitnehmern werde leiden müssen.

Im Wirtschaftsrat, dem Unternehmer-Reservat der Unionsparteien, wird diese Sorge vorsichtig ausgesprochen: Die Gewerkschaften, die sich in den Fragen der Mitbestimmung und der Steuerreform der SPD zuliebe bisher zurückhielten, würden unter einer Regierung Barzel nicht länger stillhalten. Auch in der Umgebung des saarländischen Wirtschaftsministers Manfred Schäfer, des vom Wirtschaftsrat favorisierten, von Barzel aber dennoch nicht akzeptierten Kandidaten für das Amt eines CDU-Bundeswirtschaftsministers, ist man skeptisch. Man fürchtet, daß Barzels Schattenmannschaft zu eindeutig auf Unternehmerkurs liege; Deutschlands Arbeiter könnten das übelnehmen.

Barzel selbst ist nach einem Gespräch seines Parteivorstandes mit der Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zwar der Ansicht, daß „für die Sorge vor einem Druck der Gewerkschaften kein Anlaß besteht. Auch sein Wirtschaftsminister-Kandidat Karl-Heinz Narjes sucht mit dem Hinweis zu beschwichtigen, daß Deutschlands Gewerkschaften, anders als die englischen, „nicht in eine Partei integriert“ seien. Auch während der fünfziger und sechziger Jahre, als die Unionsparteien herrschten, sei es „nicht englisch“ zugegangen. Dennoch hat die Aussprache zwischen CDU/CSU und DGB zumindest bei den Gewerkschaften nicht alle Zweifel beseitigt.

Friedhelm Farthmann, Geschäftsführer des wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften und Abgeordneter der SPD ist weiterhin davon überzeugt, daß es bei einer Regierung Barzel/Strauß zu einer „Verschärfung des sozialen Klimas“ kommen werde. Denn wie Englands Edward Heath bei seinem Regierungsantritt, führten CDU und CSU Fehler der wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem die steigenden Preise, fast ausschließlich auf politische Fehler der amtierenden Regierung zurück. Das aber werde sich rächen. Unter Strauß werde es „eher mehr“ Preissteigerungen geben als jetzt; der Spielraum für soziale Fortschritte werde dadurch gemindert.

Einen Rechtsdrall befürchten auch die arbeitnehmernahen CDU-Sozialausschüsse. Ihr Geschäftsführer Norbert Blüm, oftmals Kritiker seiner eigenen Partei, tröstet sich indes damit, daß „da noch Hans Katzer dazwischen“ sei. Katzer soll auch unter Barzel wieder Sozialminister werden. Der habe immerhin eine Alternative zur jetzigen Regierung zu bieten: von der Vermögensbildung über die Reform der Sozialrenten bis hin zur Finanzierung der Krankenhäuser. Ansonsten aber, das sieht auch Blüm, präsentieren die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Führungskräfte der CDU/CSU statt eines Programms „nur Schlagzeilen“.

Diese Schlagzeilen lauten: Zuverlässigkeit und Besonnenheit, weniger Hektik und mehr Planung – ein Wort, das zu Zeiten Ludwig Erhards niemand in der Union auszusprechen gewagt hätte. Die nicht nur von Blüm dazu gewünschte Erläuterung versagen sich die Unionsparteien. Sie bewegen sich vorsichtig im Unverbindlichen, weil ihr Vorwahlkampf in Bonn in die gleiche Zeit fällt wie der Wahlkampf in Baden-Württemberg, von dem sie sich einen deutlichen Sieg erhoben. Differenzierungen, Erläuterungen oder gar Skrupel könnten dort als ein Zeichen von Schwäche mißverstanden werden. Lücken im Konzept der Union könnten sichtbar werden.