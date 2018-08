Von Franz G. Widmer

Das Spiel dauerte keine zehn Monate. Im April 1971 war Jimmy Goldsmiths „Cavenham Foods Ltd.“ eines von vielen Lebensmittelunternehmen. Ein Reingewinn von knapp zwei bei einem Umsatz von 35 Millionen Pfund schien einen Aktienkurs von 70 Pence zu rechtfertigen. In der Times-Rangliste der tausend größten Inselbetriebe lag Cavenham auf Platz 827.

Doch nun, im Jahre 1972, wird das Unternehmen über 400 Millionen Pfund (rund 3,4 Milliarden Mark) umsetzen, und bei einem Kurs von 280 Pence erwarten die Aktionäre einen Gewinn von mindestens 30 Millionen Pfund. Jimmy Goldsmith ist Englands größter Lebensmittelhändler geworden und liegt in Europa nur noch knapp hinter Unilever und Nestlé.

„Er war zum Geldverdienen geboren.“ So wird er heute in der City beschrieben, und bei den Gentlemen mit Schirm und Melone ist dies wahrlich kein Ausdruck des Lobes. Er sei ein Playboy, ein Spieler, und ganz ohne seine Schuld hat der 38jährige Goldsmith, in Frankreich geborener Sohn einer Französin und eines britischen Parlamentariers, diesen Ruf nicht erhalten. Denn begonnen hat er seine „Spieler“-Karriere schon in Eton, einem englischen Heiligtum, der vornehmsten Privatschule, wo in Zucht und Ordnung die Insel-Elite erzogen wird.

„Ich war nicht gerade erfolgreich, weder akademisch noch im Sport“, erzählt er (und er erzählt, gern). „So wurde ich ein Exzentriker. Ich wurde ein Spieler, ein großer Spieler in Eton. Mein Vater gab mir ein Pfund Taschengeld die Woche. Eines Tages setzte ich meine ganzen Ersparnisse von sieben Pfund auf drei Pferde. Alle drei gewannen ihre Rennen, und ich gewann 8000 Pfund. Ein Mann mit solchen Mitteln, so dachte ich mir, sollte nicht mehr länger zur Schule gehen, und ich trat ab. Siebzehnjährig. Ich wurde nicht gefeuert, wohlverstanden, ich ging freiwillig.“

Man glaubt alle Anekdoten, die über diesen großgewachsenen Mann ausgestreut werden. Daß er Kellner war in Paris, Koch in Madrid und ihm die Army erst „Disziplin“ beibrachte. „Ohne diese zwei Jahre Militärdienst wäre ich wohl weiter Amok gelaufen.“ Man glaubt, daß er auch im täglichen Gerangel um die nächste Taxe immer erfolgreich war: weil er auf der Straße stand und „große Trinkgelder, große Trinkgelder“ versprach.

Goldsmith „denkt groß“, wie die Engländer sagen. Und zum „Playboy“, zum Liebling der Klatschkolumnisten, wurde er, als er – 19jährig – auf und davon huschte und die bolivianische Zinnerbin Isabel Patino heiratete. Doch sie starb bei der Geburt der ersten Tochter (von seiner zweiten Frau, einer Französin, hat er zwei weitere Kinder), und Psychologen würden wohl analysieren, daß damit Jimmys Sturm- und Drangjahre vorüber waren.