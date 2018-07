Zum erstenmal seit sechs Jahren dürfen West-Berliner wieder nach Ost-Berlin. Der Nachholbedarf ist groß: In 170 Reisebüros versorgen sich die Bewohner des westlichen Stadtteils mit Antragsscheinen für Besuche in der DDR und in Ost-Berlin; nur an den teueren Stadtrundfahrten und Gesellschaftsreisen sind sie weniger interessiert.