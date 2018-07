Inhalt Seite 1 — Kalter Krieg in der Klasse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was Millionen westdeutsche Schüler aus ihren Geographie- und Geschichtsbüchern über Polen erfahren, nennt der Direktor des Internationalen Schulbuchinstituts in Braunschweig, Georg Eckert, „ein Trauerspiel“: Was dargestellt wird, sei immer noch „nicht ausgewogen und unzulänglich“, denn es spiegele „gelegentlich den alten Hochmut der Westvölker gegenüber den Ostvölkern“ und gebe nicht selten wieder, „was die Deutschen während des Kalten Krieges über Polen dachten“.

Eckert ist Ordinarius für Geschichte an der Kant-Hochschule in Braunschweig, Präsident der Deutschen Unesco-Kommission und der kompetenteste Fachmann für Schulbuch-Revision in der Bundesrepublik. Seit über zwanzig Jahren untersucht er deutsche und ausländische Lehrbücher und erarbeitet Empfehlungen dazu, wie bereits in den Schulen durch eine Erziehung zum Frieden die Grundlage für eine Verständigung unter den Völkern gelegt werden kann. Am Dienstag dieser Woche erhielt er zur Eröffnung der internationalen Europäischen Lehrmittel-Messe Didacta in Hannover den Pestalozzi-Preis des Deutschen Lehrmittel-Verbandes.

Eckerts These über das Polenbild in deutschen Schulbüchern darf als eine gemäßigte Aussage gelten. Der Studienleiter der Evangelischen Akademie Berlin, der Pastor Günter Berndt, der sich seit Jahren um einen Ausgleich nach Osten bemüht, urteilt weitaus schärfer: „Es ist an der Zeit, daß Lehrer, Schüler und Eltern erkennen, welches ‚Schauermärchen‘ der jungen Generation als Polenbild vermittelt wird.“

Trauerspiel oder Schauermärchen, das mag dahingestellt sein. Tatsache ist: Die von der Bundesregierung angestrebte und von der Mehrheit der Bundesbürger gewollte Versöhnung mit Polen wird nicht allein durch Verträge, Handelsbeziehungen und Fabrikanlagen erreicht. So notwendig dieser politisch-wirtschaftliche Überbau als Initialzündung ist, so sicher wird er keine Aussöhnung der Völker bewirken, wenn die Verständigung an der Basis, vor allem bei der Jugend, ausbleibt. Adenauer hat seine Integrationspolitik nach Westen durch ein deutsch-französisches Jugendwerk untermauert; Brandt muß etwas Ähnliches tun, soll seine Ostpolitik Bestand haben.

Bislang fehlte dazu jeder Ansatz. Schlimmer noch: Bonns Bemühungen um Ausgleich werden geradezu durch den Schulunterricht unterlaufen. Eines von vielen Beispielen: Hamburger Volksschulabgänger nannten 1970 Polen unsympathisch und gaben ihnen Eigenschaften wie primitiv, brutal, hinterlistig, kalt, unfreundlich. Solche Vokabeln passen schlecht zum Warschauer Vertrag. Das Problem: Die Erziehung in der Schule hängt auf Grund der Lehrbücher um Jahre zurück und ist bisweilen in den Kategorien einer Roll-back- Politik befanden.

Ein bedeutsamer Anfang, den Kalten Krieg aus den Schulstuben zu vertreiben und die Verständigung mit Polen an der Basis zu verbreiten, war die erste offizielle polnisch-deutsche Schulbuch-Konferenz durch die Unesco-Kommissionen der beiden Länder Ende Februar in Warschau. Was die Historiker und Geographen, Schulbuchexperten und Verleger über eine neue Darstellung der deutsch-polnischen Geschichte und Gegenwart diskutierten, wurde als Richtschnur in vierzehn Empfehlungen formuliert.

Werden sie für Verlage in beiden Staaten verbindlich, so sind hüben wie drüben erhebliche Korrekturen notwendig.