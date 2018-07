Inhalt Seite 1 — Krisenherde der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Indochina

In vier Stoßkeilen operieren rund 9000 südvietnamesische Soldaten seit Donnerstag vergangener Woche in Kambodscha, angeblich um drei Divisionen Hanois den Weg nach Saigon abzuschneiden. In allen Teilen Südvietnams, besonders im zentralen Hochland und an der entmilitarisierten Zone, ferner in Laos und Kambodscha haben sich die Kämpfe wieder verstärkt. Amerikanische Bomber flogen Ziele in Nordvietnam an, die bis zu 300 Kilometer tief im Landesinneren liegen. Bis zum Wochenende hatte die US-Luftwaffe schon 93 „Schutzangriffe“ ausgeführt – 1971 waren es insgesamt 121.

In Kambodscha hat Marschall Lon Nol Regierungschef und Kabinett entlassen, die Macht übernommen und sich selbst zum Präsidenten der Khmer-Republik ernannt.

Nahost

Im Nahen Osten halten sich hartnäckig Gerüchte über einen Sonderfrieden mit Jordanien, der in Grundzügen bei mehreren Geheimtreffen schon ausgehandelt worden sei. Im Gespräch ist ein autonomer Staat Palästina auf der Jordan-Westbank – ein Plan, den der israelische Verteidigungsminister Dayan schon 1968 in die Debatte brachte.

Der ägyptische Staatschef Sadat bemühte sich in Saudi-Arabien und Kuweit um eine (finanzielle) Stärkung der Front gegen Israel. Nach seiner Rückkehr wurden er und die beiden Staatschefs der Föderation, Assad (Syrien) – der in der vorigen Woche zum erstenmal die UN-Resolution von 1967 akzeptierte – und Ghaddafi (Libyen) vor dem Föderationsparlament vereidigt.

Die Arabische Liga tat es ihren Mitgliedern freigestellt, die Beziehungen mit Bonn zu normalisieren. Ägypten will die Gespräche schon „sehr bald“ aufnehmen.