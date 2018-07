„Himmelblaues Stümperle – Geschichten von Kindern“, von Ernst Heimeran. „Die Äpfel bratzeln im Rohr“, die Mutter läßt das Nähzeug sinken, später wird sie eine frische Wortschöpfung des Sohns („anbeißeln“) ins Album eintragen. Ernst Heimeran, der sein gediegenes und vergnügtes Familienleben in oft musterhaften Feuilletons verewigt hat, wäre nun siebzig Jahre alt. Er ist 1955 gestorben. Er hat für andere Eltern geschrieben – und so ziemlich alles gleich selber verlegt –, für Väter, die ihr Schullatein noch nicht vergessen hatten, und für Mütter, denen ein gutartiges Dienstmädchen zur Hand ging. Ältere Bildungsbürger mögen auch den neuen, kleinen Auswahlband bei Piper schätzen. Jüngeren Paaren wird das wohl recht unschuldig vorkommen, trotz der hübsch gespielten Einfalt („Diese Leute nennt man Norweger“), auch – wie sagt man heute? – reichlich elitär und zu beredt im Glück über die Nachkommen. Die Zeit des Sex ist ja, was die Bekundung von persönlichen Gefühlen angeht, eher keusch. (R. Piper & Co. Verlag, München; 125 S., 8,80 DM.)

Christa Rotzoll

„Traumtänzerin – Jahre der Jugend“, von Claire Goll. Claire Goll (geboren 1891), bedeutende Kronzeugin des Expressionismus und Surrealismus und Gefährtin der Dichter Rilke, Goll, Joyce, Audiberti und Malraux, hat wieder einmal einen Erinnerungsband publiziert. Die Autorin von dreißig Lyrik- und Prosabüchern schildert darin ihre unglückliche Jugend vom fünfzehnten bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Zeitlich an „Der gestohlene Himmel“ (1962) anknüpfend, vermischt Claire Goll Traum und Realität, Dichtung und Wahrheit. Einer ebenso schönen wie eiskalten Mutter ausgeliefert, erleidet Clarissa – wie sich die Autorin in ihrem Buch nennt – entsetzliche Qualen. Denn die Mutter reagiert ihre Lebensgier in heimlich außer Hauses verbrachten Nächten und ihren Haß auf den farblosen Ehemann mit sadistischer Strenge an der schutzlosen Tochter ab: Clarissa erduldet Schläge, Arrest im Dunkeln, Essensentzug, Mißhandlungen, ja selbst Folterungen, die einmal sogar in der blutigen Auspeitschung mit einer Reitgerte gipfeln. Claire Goll vergleicht die „blutgierigen Gelüste“ und Grausamkeiten ihrer neurotischen und masochistisch veranlagten Mutter mit den brutalen Methoden der Gestapo. Erschütternd wirkt die Unfähigkeit des Vaters, der mütterlichen Tortur Einhalt zu gebieten, peinlich das Bestreben der Mutter, die bourgeoise Fassade nach außen hin zu wahren. Einziger Trost bedeutet für Clarissa eine verständnisvolle Lehrerin. Dieser „Göttin“ und„Weltkönigin“ ist sie in schwärmerischer Liebe ergeben, die sie sogar von einem beabsichtigten Selbstmord abhält. Mit der Eheschließung enden die Erinnerungen. Mag das Schicksal auch noch so tragisch erscheinen: nichts rechtfertigt die pathetische und zum Teil simple Diktion des Buches, das mitunter bedenklich in die Nähe einer Marlitt oder Courths-Mahler gerät. Daran ändert auch nichts der Schuß Sozialkritik, den die Autorin ihren Erinnerungen beimischt, indem sie etwa die doppelbödige Moral und Ständige Unterdrückung durch die korrupte Gesellschaft der Jahrhundertwende anprangert. Durchaus gelungen fand ich allerdings das Kapitel „Mein erster Nazi“: Darin läßt Claire Goll den schon zur Jahrhundertwende virulenten Antisemitismus und übersteigerten Nationalismus bestimmter Bevölkerungskreise artikulieren. (List Verlag, München; 255 S., 22,– DM.)

Thomas B. Schumann