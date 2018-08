Inhalt Seite 1 — London verständigt sich mit Peking Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bemühungen um eine Normalisierung des amerikanisch-chinesischen Verhältnisses, die Präsident Nixon bei seinem Peking-Besuch vereinbarte, sind schneller als erwartet in Gang gekommen. Schon am Montag trafen sich die in Paris akkreditierten Botschafter Watson und Huang Tschen zu einem einstündigen „freundschaftlichen und herzlichen“ Gespräch.

Am gleichen Tag gab derbritische Außenminister Douglas-Home bekannt, daß London und Peking ihre diplomatischen Missionen – England hatte die Volksrepublik bereits 1950 erkannt – in den Rang von Botschaften erheben. London ruft seinen Konsul aus Taipeh zurück und erkennt an, daß Taiwan eine Provinz Chinas ist.

Großbritannien bekam freilich zur gleichen Zeit eine Probe der Pekinger „Wechselbad“-Politik zu kosten. Vor dem Entkolonisierungsausschuß der UN erhob die Volksrepublik – allerdings ohne ultimative Drohungen – Ansprüche auf Hongkong (britisch) und Macao.

Angesichts der schwierigen Situation seines Landes erklärte sich der 84jährige Staatspräsident Nationalchinas, Marschall Tschiang Kai-schek, „mit großer Freude“ bereit, einem „Ruf der Kuomintangpartei“ zu folgen und zum fünftenmal für die Präsidentschaft zu kandidieren. An seiner Wahl am 21. März bestehen keine Zweifel.

Taiwan hat seiner Verärgerung über Japans Umschwenken mit der Forderung nach Rückgabe der Sengaku-Inseln im Ostchinesischen Meer Ausdruck gegeben (die auch Peking nun beansprucht – in den Küstengewässern wurde kürzlich Öl gefunden). Die Regierung Taiwans scheint jetzt sogar bereit, bei der Suche nach neuen Verbindungen Kontakte mit Moskau herzustellen.

Ministerpräsident Tschou En-lai ist es, wie am Wochenende bekannt wurde, bei einem Blitzbesuch in Hanoi, kurz nach Nixons Abreise, gelungen, das argwöhnische Nordvietnam mit der Pekinger Politik zu versöhnen – nicht zuletzt durch die Zusage uneingeschränkter und bedingungsloser Hilfe.

Tschou hat außerdem: die Differenzen zwischen der nordvietnamesischen Regierung und dem Chef der kambodschanischen Exilregierung, Prinz Sihanouk, beigelegt. Beide Seiten bekannten sich in dem „Aussöhnungs“-Kommunique entschieden gegen „jede ausländische Einmischung“.