Mahnungen von ärztlicher oder wissenschaftlicher Seite, Zigaretten gefährdeten die Gesundheit und verringerten die Lebenserwartung, werden von Rauchern meist mit dem Argument abgetan, ob man ein paar Jahre mehr oder weniger lebe, das spiele ja doch keine Rolle. Diese Personen gehen von der Vorstellung aus, Zigaretten wirkten grundsätzlich nur langfristig. Sie erwarten allmählich einsetzende Auswirkungen des Rauchens erst im Alter, möglichst nach der Pensionierung.

Wie eine experimentelle Studie jetzt nachweist, gilt auch dieses Argument nicht mehr. Eine Gruppe von Wissenschaftlern am Philadelphia General Hospital kam zu dem Schluß, daß Rauchen nicht nur die Ursache eines allmählichen, sondern auch plötzlichen Todes sein kann. Das heißt: Raucher, und vor allem solche mit Herzkrankheiten, müssen sich bewußt sein, daß ihre nächste Zigarette auch die letzte sein mag (American Heart Journal, Vol. 83, p. 677).

Es gibt schon seit einigen Jahren statistische Hinweise dafür, daß der auslösende Faktor für einen plötzlichen Tod bei Herzkranken oft Zigaretten sind. Um diese Beobachtungen experimentell zu überprüfen, hat nun das Philadelphia-Team (Leitung: S. Bellet) an Hunden untersucht, wie sich Zigarettenrauch auf sogenannte Herzkammer-Fibrillationen auswirkt. Unter Fibrillationen verstehen Mediziner einen extrem raschen, flatternden Herzschlag, der wahrscheinlich bei vielen Patienten mit überstandenem Herzinfarkt einen plötzlichen Tod auslöst. Dieses Kammerflattern kann mittels Elektroschock künstlich eingeleitet, aber auch gestoppt werden.

Etwa die Hälfte der von Bellet verwendeten Versuchstiere waren völlig gesund, während bei den restlichen Hunden ein gewisser Bereich des Herzmuskels durch chirurgischen Eingriff totgelegt worden war – entsprechend einem „überstandenen Herzinfarkt“.

Mit elektrischen Impulsen erzeugten die Forscher nun eine Fibrillation der Herzen. Während sie die Stärke der Schocks allmählich erhöhten, registrierten sie den Schwellwert, bei dem sich bei den einzelnen Tieren das Herzflattern einstellte.

Das Ergebnis: Die Fibrillationen traten bei „herzkranken“ Hunden viel eher ein als bei gesunden. Der Schwellwert war aber noch wesentlich geringer bei Tieren, die Zigarettenrauch inhalierten; so trat bei rauchenden, gesunden Hunden das Herzzittern bereits bei Schockwerten ein, die 30 bis 40 Prozent unter jenen bei nichtrauchenden Tieren lagen. Bei kranken Hunden stellte sich das Flattern schon bei extrem niedrigen Impulsen ein.

Bellet: „Wenn man Parallelen zwischen Hunden und Menschen ziehen darf, dann ist der rauchende Herzpatient in großer Gefahr, einen weiteren Infarkt zu erleiden. Denn: Der Schock, dies zu erreichen, beträgt etwa nur ein Fünftel von jenem Wert, der bei gesunden Nichtrauchern notwendig ist.“

Wenig Erfreuliches für Raucher wird auch in der neuesten Ausgabe der „Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine“ berichtet. Dort kommt Andre Robert zu dem Ergebnis, daß Nikotin wahrscheinlich die indirekte Ursache dafür ist, daß Raucher häufiger Zwölffingerdarmgeschwüre haben als Nichtraucher. Bei Rattenversuchen stellte der Forscher fest, daß nach der Injektion kleiner Mengen von Nikotin Geschwüre doppelt so häufig auftraten wie sonst. Robert glaubt, daß das Nikotin den Ausstoß von Wirkstoffen aus der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm hemmt und dadurch eine Neutralisierung der Magensäure verhindert. Deshalb kann die Säure wahrscheinlich uneingeschränkt auf die Wand des Zwölffingerdarms einwirken und dort Geschwüre. verursachen. Def