In einer eilig angesetzten Pressekonferenz bedauerte Hans Katzer, Chef-Sozialpolitiker der CDU/CSU, in der letzten Bundestagswoche vor den Osterferien die „unsoziale Haltung der SPD“. Durch Geschäftsordnungstricks habe die Koalition versucht, eine rechtzeitige Rentenerhöhung zu verhindern.

Tatsächlich hatte die Koalitionsmehrheit im Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung beschlossen, alle zur Rentenreform vorliegenden Gesetzentwürfe zusammen zu beraten, weil sie sachlich und vor allem kostenmäßig zusammenhängen. Die Folge freilich ist eine wochenlange Verzögerung eines Antrags der Union.

Die Oppositionspolitiker wollten mit einem 15. Rentenanpassungsgesetz die Renten aus der Sozialversicherung bereits am 1. Juli um 9,5 Prozent erhöhen, anstatt erst – wie von der Regierung vorgeschlagen – am 1. 1. 1973. Die nächste Anpassung soll dann nach dem Unionsvorschlag ebenfalls wieder am 1. Juli nächsten Jahres stattfinden, so daß ein halbes Jahr gewonnen würde.

Unbestrittener Kostenpunkt: 72 Milliarden Mark bis 1986. Damit wäre ein großer Teil des Finanzspielraums der Rentenversicherung bis 1986 verbraucht, den die Regierung für andere Verbesserungen und vor allem für die flexible Altersgrenze nutzen will.

So abgeschlagen, bastelten die christlichen Sozialpolitiker flugs ein neues Osterei zusammen, das sie am nächsten Tage auf den Tisch legten. Nach dem „Gesetzentwurf zur Sicherung der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente“ soll künftig bei der Anpassung der Bestandsrenten in jedem Jahr ein weiteres Kriterium maßgeblich für die Höhe sein: das sogenannte „Rentenniveau“, das Verhältnis der bestehenden Renten zu den maßgeblichen Verdiensten der Beitragszahler. Das Rentenniveau soll künftig 50 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten betragen – für jenen Modellrentner, der 40 Versicherungsjahre hinter sich hat und stets einen Durchschnittsverdienst erreichte.

„Ohne finanzielle Begründung ist ein solcher Gesetzentwurf lediglich als Agitationsantrag zu bewerten, der nicht diskussionsfähig ist“, schimpfte eine Stunde später Professor Ernst Schellenberg (SPD), Vorsitzender des sozialpolitischen Ausschusses und Chef-Sozialpolitiker der Regierungskoalition. Und als „Daumenschätzung“ errechnete der Sozialversicherungsmann nach einem ersten flüchtigen Blick in den Unionsentwurf „zwischen Tür und Angel“ sogleich einen Kostenaufwand für Katzers Osterei in der Größenordnung um 300 Milliarden Mark bis zum Jahr 1986. Bis 1986 reicht die gesetzlich vorgeschriebene 15jährige Vorausberechnung der Rentenfinanzen.

Anschließend schrieb er seinem Parteifreund, Bundesarbeitsminister Walter Arendt, er möge doch umgehend die Kosten des Katzer-Entwurfs von seinen Leuten mit dem hauseigenen Computer nachrechnen lassen. Erste überschlägige Berechnungen der Rentenmathematiker des Hauses Arendt ergaben, daß Schellenbergs Daumen zum Rechnen offenbar gut geeignet sind: Eine Größenordnung von 250 bis 300 Milliarden Mark würde sicher das Ergebnis werden. Die Feinrechnung sollte noch Genaues erbringen.