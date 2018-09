Münster

In Münster sind die Studenten der Wilhelms-Universität ins Fettnäpfchen getreten. In ihrer Zeitung, dem Semester-Spiegel, haben sie einen „gemeinen Hetzartikel gegen die Polizei“ veröffentlicht. So Münsters Polizeidirektor Franz-Josef Pape. Beim Staatsanwalt wächst der Stapel mit Strafanzeigen wegen Beleidigung. Bisher fühlen sich rund 120 Polizisten Münsters beleidigt. In der Reihe der Kläger befinden sich auch der CDU-Regierungspräsident Josef Schneeberger und Nordrhein-Westfalens Innenminister Willi Weyer (FDP). „Bei dem ist das reine Formsache, sonst macht er sich bei seinen Beamten unbeliebt“, meinen die Herausgeber der Studentenzeitung, die monatlich erscheint und zehn Pfennige kostet.

In Rage brachte die Polizisten eine Glosse über den Polizeiberuf. Zielscheibe war den Studenten eine Werbeanzeige. Darin hatte ein „Polizeiposten in einem linksrheinischen Landkreis“ über seine „Aufgaben“ referiert. In seiner Plauderei hatte es geheißen: „Mit meinen Mitbürgern habe ich guten Kontakt, sie kennen ihren Schutzmann. Früher arbeitete ich auf dem Bau. Körperliche Anstrengungen scheute ich nie. Aber ich wollte auch geistig gefordert werden und in einem vielseitigen, zukunftssicheren Beruf vorankommen. Das habe ich im Polizeiberuf gefunden...“

Die Studenten wandelten den ursprünglichen Werbetext ab: „Ich bin ein Posten der Schlag- und Schießgesellschaft zur Bewahrung der Privilegien der herrschenden Klasse...“ Als „Aufgaben“ legten sie dem Beamten folgende in den Mund: „Zusammenschlagen von Demonstranten und kritischen Bürgern; überfallartiges Ausnehmen ‚Roter Hilfen‘ und linker Verlage; nächtliches Eindringen in Häuser, um mit Schlagstock und Faust Wohnungssuchende wieder auf die Straße zu schmeißen; und ab und zu mal einen Studenten abknallen. In schweren Fällen, wie bei der Verfolgung demokratisch Gesinnter, zum Beispiel der Baader-Meinhof-Gruppe, arbeite ich mit den Schlägern der Funkstreife oder des Verfassungsschutzes zusammen.“

Der abgewandelte Werbetext hieß weiter: „Zu Strauß, Springer und Flick habe ich guten Kontakt. Sie wissen, daß sie sich auf meinen Penisersatz und meine Maschinenpistole verlassen können ... Körperliche Anstrengungen, wie Frauen brutal niederknüppeln, scheue ich nie. Dafür werde ich geistig in diesem vielseitigen, schlagsicheren Beruf Gott sei Dank so ziemlich in Ruhe gelassen und nicht gefordert. Wozu auch – man kommt ohne nachzudenken ja viel besser voran.“ Die reichlich dümmliche und höchst überflüssige Satire schließt mit dem Satz: „Das alles gibt mir mein Polizeiberuf!“

Die Studenten bewerten den Regen von Strafanzeigen als „Kanonenschüsse auf Spatzen“. Die Empörung über eine Satire sehen sie eher als Ausbruch des angestauten Unmuts über den linken AStA der Universität Münster. „Wir sind den Rechten ein Dorn im Auge“, sagen sie.

H. Ko.