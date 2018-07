Inhalt Seite 1 — Informationen für Jugoslawienreisende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einreisebestimmungen: Seit dem 20. März 1969 wird für Jugoslawien kein Visum mehr benötigt. Für Reisende aus der Bundesrepublik genügt bei einem Aufenthalt bis zu 30 Tagen der Personalausweis. Wer länger bleibt, braucht einen Paß. Die Aufenthaltskarte, die an der Grenze ausgehändigt wird, kostet etwa eine Mark. Kinder bis zu 14 Jahren brauchen nur einen Kinderausweis. Für einreisende Tiere ist ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis erforderlich, das nicht älter als 15 Tage sein darf.

Devisen: Für eine Mark bekommt man 5.23 Dinar. Bei der Einreise dürfen ausländische Zahlungsmittel in beliebiger Höhe eingeführt werden (Bargeld, Schecks, Reiseschecks, Kreditbriefe), dagegen nur 200 Dinar (in Zehn-Dinar-Noten). Bei der Ausreise darf man nur 100 Dinar bei sich haben (ebenfalls in Zehn-Dinar-Noten). Geld darf nur in den amtlichen Wechselstellen eingetauscht werden (Zweigstellen der Nationalbank, Agenturen der Reisebüros und in größeren Hotels).

Klima und Kleidung: An der Adriaküste herrscht von März bis zum Spätherbst ein angenehmes Klima, mit einer Durchschnittstemperatur im Juli und August von 27,1 Grad. Das Binnenland hat mäßig kontinentales Klima. Während an der Küste Sommerkleidung (vielleicht noch ein Regenmantel für Gewitter) ausreichend ist, empfiehlt es sich, für das Binnenland ein paar Wollsachen mitzunehmen für die verhältnismäßig kalten Nächte.

Versicherungen: Für den Krankheitsfall sollten sich die Mitglieder der Ortskrankenkassen und der Ersatzkassen vorsorglich vor Reiseantritt einen Anspruchsausweis „Ju 6“ besorgen, der eine kostenlose Behandlung in einem Ambulatorium ermöglicht. Privatversicherte sollten prüfen, ob ihre Krankenkasse auch alle Risiken im Ausland abdeckt.

Reisezeit: Die Hauptsaison an der Küste reicht von Juli bis September. Günstige Reisebedingungen an der Adria trifft man auch in den Monaten Mai, Juni und Oktober an. Vor allem die Preise sind um diese Zeit günstiger, und es herrscht nicht so viel Betrieb. Die Schulferien 1972 sind in Jugoslawien vom 15. Juni bis zum 1. September.

Sprache und Schrift: Die Amtssprachen sind Serbokroatisch, Slowenisch und Mazedonisch. Slowenisch wird im Norden (Slowenien) und Mazedonisch im Süden (Mazedonien) gesprochen. Obwohl die Sprachen sich ähneln, da sie alle zur Südslawischen Sprachenfamilie gehören, so haben sie doch verschiedene Schreibweisen. Die Slowenen und Kroaten benutzen vorwiegend das lateinische Alphabet, während im Süden die kyrillische Schrift vorherrscht (Serbien, Montenegro, Mazedonien). Sprachführer: Langenscheidt „Serbokroatisch“, 190 Seiten, 4,80 Mark; Polyglott „Serbokroatisch“, 32 Seiten, 1,80 Mark.

