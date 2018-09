Inhalt Seite 1 — Josephs schnelle Schritte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur wenige britische Wirtschaftskapitäne können ihr Privatleben so privat halten wie der Hotelkönig Maxwell Joseph. Vom kleinen Liegenschaftsmakler im vornehmen Londoner Vorort Hampstead ist er in wenigen Jahren zu einem der reichsten Männer Englands aufgestiegen. Doch der Who’s Who widmet ihm nur magere elf Zeilen. Joseph will es wohl so. Denn in dieser Journalistenfibel finden sich fast nur Joseph-Auszüge aus dem Handelsregister. „Persönliches“ bleibt darauf, beschränkt, Philatelie und Gartenarbeit als seine Hobbys zu beschreiben.

Auch sonst erfährt man wenig über ihn. Daß er 61 Jahre alt ist und welche Schulen er besucht hat, hängt er – im Gegensatz zur übrigen Insel-Prominenz – nicht an die große Glocke. Nur soviel noch läßt er wissen: Mehr als vier Stunden pro Tag arbeite er nicht.

Doch diese täglichen vier Stunden hat er genutzt, um ein gewaltiges Hotelreich aufzubauen, die britischen Hausfrauen mit Milch zu versorgen und mit Bingo zu beglücken, den Männern Bierkeller, Wettstuben und den alljährlichen Augenschmaus der „Miss-World“-Wahl zu schenken und sich nun daranzumachen, mit seinen Grand-Metropolitan-Hotels in die Liste der zehn größten Inselunternehmen vorzustoßen. Für 359 Millionen Pfund nämlich will er, dessen Konglomerat von der Stock Exchange mit gegenwärtig knapp 300 Millionen Pfund (knapp 2,5 Milliarden Mark) bewertet wird, die Brauerei Watney Mann aufkaufen.

Maxwell Josephs Devise ist simpel: der üblichen Meinung immer einen Schritt vorauszueilen. Als sich die Londoner Fremdenverkehrsplaner nach der Pfundabwertung, dank den Beatles, Carnaby Street und dem Mini-Rock auf einen Touristenboom vorzubereiten begannen, hatte Joseph seine Kapazitäten bereits von 6000 Betten (1966) auf über 11 000 ständig besetzte Schlafstätten (1969) erweitert. Mit einem Jahresumsatz von 34 und Gewinnen von knapp fünf Millionen Pfund lag er damals zwar – vor nur drei Jahren – erst an 251. Stelle unter den britischen Kapitalgesellschaften. Doch der GMH-Boß hatte bewiesen, daß er in seinen spärlichen Arbeitsstunden vorausdenken kann.

Beispielsweise an die Überkapazitäten, die der Londoner Hotelboom der späten sechziger Jahre bringen mußte. Und Joseph überraschte die City zum erstenmal, als er ins Milchgeschäft einstieg, für 33 Millionen Pfund Express Dairy erwarb und fortan auf eigene Rechnung jährlich rund 1,2 Milliarden Liter Milch verkaufen und verarbeiten ließ; Während die Analysten noch nach Josephs Strategie forschten, kam schon sein nächster Streich: der Kauf der Steak-House-Gruppe Berni Inns samt Autobahnraststätten und Kantinenbetrieben. Damit schien das Rätsel gelöst: Der Hotelier, so dachte die City, habe die Grenzen seiner Tourismus-Aktivitäten erkannt und wolle in anverwandte Sektoren diversifizieren. Das war, wie sich im nachhinein leicht feststellen läßt, nur die halbe Wahrheit.

Der wegen seiner vierteljährlichen Überraschungscoups inzwischen zum „Darling der City“ – so der Guardian – avancierte Joseph wollte sich zwar gegen alle Fremdenverkehrsrisiken absichern. Doch in ihm erwachte wieder der alte Liegenschaftsmakler. All seinen folgenden Akquisitionen war eines gemeinsam: Die Unternehmen von der Truman-Brauerei bis hin zu den Mecca-Bingohallen besaßen nur eine geringe Ertragskraft, aber viele Grundstücke. Und so war Maxwell Joseph der rasanten Bodenpreisinflation, besonders in und um London, wieder einmal zuvorgekommen.

Ob er mit dem geplanten Watney-Handel gleichen Erfolg haben wird, steht noch aus. Für ihn spricht, daß er trotz aller Kritiker am Schluß immer recht hatte. Gegen ihn: die Antipathien, die die britischen Bier-Barone gegenüber allen Outsidern hegen. Charles Clore machte diese Erfahrung, als er seinen ebenfalls über den Liegenschaftsmarkt groß gewordenen Mischkonzern Sears Holding um Watney Mann erweitern wollte und abblitzte.