Anläßiich einer Notlandung in der Sahara hatte Frankreichs Fliegerdichter Saint-Exupery Gelegenheit zu beobachten, wie ökonomisch der Wüstenfuchs seine Beutetiere hegt. Er fraß hier eine Schnecke, lief dann eine größere Strecke an Schnecken vorbei, bevor er wieder eine fraß. So rottete er an keinem Platz seines Reviers die Schnecken aus, womit er sich alsbald selbst geschadet hätte.

Wie unökonomisch der Rotfuchs mit seiner Beute umgehen kann, hat der englische Verhaltensforscher Dr. Hans Kruug in einem Dünengelände an der Küste von Cumberland beobachtet. Dort fanden er und seine Mitarbeiter innerhalb von drei Jahren 1449 getötete Möwen, die von Füchsen zwar gerissen, aber nicht verzehrt wurden. In einer einzigen Nacht hatten Füchse 230 Möwen getötet, aber nur drei Prozent ihrer Beute gefressen.

Kruug, zur Zeit am Serengeti-Forschungsinstitut in Ostafrika tätig, hat inzwischen eine Reihe ähnlicher Fälle beobachtet, teils auch aus der Literatur zusammengetragen. Er versuchte jetzt zu analysieren, unter welchen Bedingungen Raubtiere zu Massenmördern werden. (Journal Zoology, Band 166). Schon bei den Studien in den Möwenkolonien war dem – Forscher aufgefallen, daß die Füchse nur in stockfinsteren Nächten Möwen in Massen töten. Als ausgesprochene „Augentiere“ wagen es die Vögel dann nicht, aufzufliegen oder zu fliehen, wenn sie absolut nichts mehr sehen können.

Ebenso behindert waren in der Serengeti einmal Thomson-Gazellen, die in einer Neumondnacht von gefleckten Hyänen überrumpelt wurden. Dabei blieben 82 Gazellen auf dem Schlachtplatz, nur an wenigen hatten die Hyänen gefressen. Aus den Spuren im Sand ging klar hervor, daß keinerlei Jagd stattgefunden hatte, sondern die Huftiere ohne Fluchtversuch den Raubtieren zur leichten Beute wurden.

Auch bei Löwen, die mit Fleisch reichlich versorgt sind, sah Kruug, daß sie weiterhin Antilopen schlagen, wenn ihnen die Beute sozusagen „in die Pranken läuft“ und das Töten nahezu mühelos ist. Löwen, die in einen Haustierkral eingebrochen sind, haben – wie schon Alfred Brehm berichtet – zuweilen die ganze Herde umgebracht, gingen dann aber nur mit einem Beutetier auf und davon, just wie der Marder im Hühnerstall.

Bei manchen Raubtieren, wie beim Fuchs oder beim Leoparden, kommt es vor, daß überschüssige Beute versteckt wird. Dies geschieht indes wenig systematisch, und nur ein kleiner Teil der Vorräte wird von den Räubern in der Not wiedergefunden. So erscheint der Massenmord nicht gerade als ein vom Standpunkt des Jägers zweckmäßiges Verhalten, sondern als eine überwiegend unwirtschaftliche Vergeudung.

Sie ereignet sich nach Kruugs Ansicht immer dann, wenn die Opfer durch irgendwelche Umstände behindert sind und damit zur leichten Beute werden. Das Raubtier aber muß, um erfolgreich zu sein und überleben zu können, auf den Reiz, der von leichter Beute ausgeht, blitzartig töten können. Da nun leichte Beute im normalen Alltag des Raubtiers eine seltene Ausnahme ist; fehlt den Räubern eine „Rückkopplung“, die ein Toten in Maßen garantierte. Von stammesgeschichtlich erworbenen, angeborenen Anpassungen kann man halt nicht erwarten, daß sie auch seltene Ausnahmesituationen berücksichtigen. Gustav Adolf Henning