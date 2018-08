Inhalt Seite 1 — Ruck nach links Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Günther Müller, direkt gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter von München-Süd, durfte sich bisher vorwiegend als Kolumnenschreiber im Münchner Stadtanzeiger („Brief aus Bonn“) gedruckt sehen. Doch diesen lokalen Einsatz honorierten die Genossen an der Isar nicht so recht. Müller fühlte sich zunehmend als ein Mann, dessen Qualitäten zu Hause verkannt werden. Auch mußte ihm inzwischen bewußt geworden sein, daß er bei der nächsten Kandidatenaufstellung für Bonn nicht mehr mit einer Mehrheit der Delegierten rechnen kann.

Nun sorgte Müller vergangene Woche für bundesweite Schlagzeilen. In die Bonner Spekulationen um die Abstimmung über die Ostverträge platzte seine Ankündigung, daß er den Austritt aus der SPD erwäge. Jedoch nicht der Ostverträge wegen – ihnen will er so oder so zustimmen –, ein lokales Ereignis verhalf ihm in dieser Situation zu spektakulärem Echo. Der 36 Jahre alte Historiker, der noch vor sieben Jahren Bundesvorsitzender der Jungsozialisten und damals, wie sich die Genossen erinnern, „eher ein Linker“ war, sattelte inzwischen auf rechtsaußen um. Die CSU ließ verlauten, daß sie mit seinem Übertritt rechne, indes Müller eher die Gründung einer neuen Partei ins Auge faßt.

Am Tag vor Müllers Drohung waren in der Münchner SPD-Zentrale die Weichen neu gestellt worden – eindeutig mit Linksdrall. In einer Nachtsitzung hat der Unterbezirksvorstand mit 9 gegen 7 Stimmen bei einer Enthaltung den 36jährigen Landtagsabgeordneten Rudolf Schöfberger als Kandidaten für das Amt des neuen Münchner SPD-Chefs nominiert, das jetzt noch Hans-Jochen Vogel innehat. Die Flügelkämpfe innerhalb der Isar-SPD, die nun seit fast zwei Jahren mit ideologischem Pulver und persönlichen Animositäten geführt werden, haben damit einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Votum für Schöfberger, an dessen Wahl beim Unterbezirksparteitag am 8. April kaum gezweifelt wird, ist, wie ein CSU-Mann formulierte, „eine schallende Ohrfeige“, die gleich mehrere Genossen trifft.

Auf ungezählten Wahlplakaten in der Stadt wird soeben Georg Kronawitter aufgebaut: „Unser bester Mann.“ Er soll im Juni dieses Jahres als Nachfolger von Vogel Münchner Oberbürgermeister werden – und er hätte, so jedenfalls wollten es Vogel und seine Anhänger, auch den Münchner Parteivorsitz übernehmen sollen. Doch die Linken mobilisierten bereits für die Vorentscheidung eine knappe Mehrheit. Vogel-Favorit Kronawitter wird nach seiner Niederlage im Unterbezirksvorstand nicht mehr beim Parteitag zu einer Kampfabstimmung um den Vorsitz antreten.

Manchen Genosssen an der Basis, die im letzten Jahr in ständigem Parteiversammlungseinsatz waren, ist dabei im übrigen bewußt geworden, daß es sich bei der innerparteilichen Auseinandersetzung gar nicht so sehr um genau abgrenzbare Flügeleinteilungen handelt. Vielmehr mache sich das weitgehende Fehlen der „Kriegsgeneration“ zwischen jetzt etwa 45 und 55 Jahren bemerkbar. Die 20-, 30- und wackeren 60jährigen beherrschten das Bild der Versammlungen. Doch die Alten resignierten immer mehr.

So gelang den Jusos auch ein weiterer Schachzug: Beim Wahl-Parteitag am 8. April wird die SPD-Stadtratskandidatenliste noch einmal geöffnet. Vor allem soll auf Platz 24 wieder der Münchner Juso-Sprecher Siegmar Geiselberger gesetzt werden, der, nachdem er schon einmal auf der Liste stand, im Herbst vergangenen Jahres abgewählt worden war. Weitere Links-Veränderungen beziehungsweise die Abwahl von Vogel-Anhängern stehen zur Diskussion. Speziell auf diese Kandidatenumgruppierung, die zum Ziel hat, dem vermutlichen OB Kronawitter eine kompromißlos linke Stadtratsmannschaft zuzuordnen, bezog sich die Drohung Müllers, aus der SPD auszutreten.