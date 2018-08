Berthold Beitz will Juergen Krackow zum neuen Krupp-Chef küren

Von H. O. Eglau

Im Moment“, so vertraute Juergen Krackow einem Besucher an, „verspüre ich keine Gelüste, mich zu verändern. Man kann nicht dauernd die Pferde wechseln.“

Heute, kaum drei Monate nach seiner Erklärung in eigener Sache, weiß der 48jährige Chef der zum Krupp-Bereich zählenden Bremer Großwerft AG Weser, daß er Anfang nächsten Jahres an anderer Stelle ins Geschirr gehen wird: Nach dem Willen des Krupp-Aufsichtsratsvorsitzenden Berthold Beitz soll er als Nachfolger Günter Vogelsangs die Führung des Essener Traditionskonzerns übernehmen.

Mit dem studierten Betriebswirt und promovierten Juristen erkor Beitz einen der erfolgreichsten deutschen Industriemanager für den Chefposten im Hause Krupp. Seine an Firmenwechseln nicht gerade arme Karriere trug ihm den Ruf eines „Job-Hoppers“ ein; speziell seinem Geschick, schwach gewordene Unternehmen wieder auf die Beine zu bringen, hat er es zuzuschreiben, wenn er gelegentlich als „Trouble-Shooter“ der deutschen Wirtschaft apostrophiert wurde. Berthold Beitz ist der Meinung, daß er den richtigen Mann für den durch Vogelsangs spektakulären Abschied vakant gewordenen Posten gefunden hat: „Er ist ein Mann, der hart arbeitet, ehrgeizig und nüchtern; ich habe das Gefühl, ich kann mit ihm.“

Nach Beitzens Plänen wird der Krupp-Aufsichtsrat den Werften-Boß im Mai zum neuen Steuermann des weitverzweigten Konzerns (Umsatz 1971: rund 7,5 Milliarden Mark) küren. Anschließend soll Krackow von Bremen ins Essener Stammhaus übersiedeln, um sich an der Seite Günter Vogelsangs bis zu dessen Ausscheiden auf seine Führungsrolle vorzubereiten. Über den ihm zugedachten Posten macht sich Krackow keine Illusionen: „Ich würde eine sehr interessante, aber auch sehr schwierige Aufgabe übernehmen.“

Der gebürtige Oberschlesier bestreitet entschieden, die Sprossenleiter des Erfolgs nach einem Karrierefahrplan erklommen zu haben: „Das stimmt vielleicht für den Anfang, nachher wurde ich jedoch nur noch geholt.“ Den Rat, die ersten Etagen nach klugem Kalkül anzupeilen, verdankt er dem früheren Seniorchef des Düsseldorfer Bankhauses C. G. Trinkaus, Peter Brunswick, dessen Assistent er nach einer Lehre bei der Commerzbank im Jahre 1950 geworden war. Seinem jungen Mitarbeiter riet der erfahrene Banker, eine Zeitlang in einer Firma der Investitionsgüterindustrie zu arbeiten, anschließend in ein konsumorientiertes Unternehmen zu wechseln und erst danach ins Bankfach zurückzukehren.