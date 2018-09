Die Förderung des Fremdenverkehrs soll mehr als bisher zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden gemacht werden. Dies war der beherrschende Wunsch in einem Gespräch, zu dem Bundeskanzler Brandt als erster Regierungschef rund 30 führende Vertreter der deutschen Fremdenverkehrswirtschaft in Bonn empfangen hat. In seiner Ansprache wies der Kanzler allerdings darauf hin, daß der Bund die „Freizeitindustrie“ als Wachstumsbranche par excellence, für die er im letzten Jahr mittels strukturpolitischer Maßnahmen mehr als 100 Millionen und für die Fremdenverkehrswerbung im Ausland 12 Millionen aufgewendet hat, zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter unterstützen werde, aber daran festhalte, daß die Förderung des Fremdenverkehrs in erster Linie Sache der Länder und Gemeinden sei.

Der verbreiteten Sorge vieler deutscher Unternehmen über die außerordentlich rasche Zunahme des Auslandstourismus, so erklärte der Bundeskanzler, müsse entgegengehalten werden, daß diese Tendenz im Sinne des Kennenlernens anderer Länder und Leute nicht geringgeschätzt werden sollte. Immerhin verbringe noch die Hälfte der deutschen Urlauber ihre Ferien in der Bundesdeutschen

In der Unterredung, an der neben Abgeordneten der Bundestagsfraktionen auch die Staatssekretäre Rohwedder und Wittrock aus dem Wirtschafts- beziehungsweise Verkehrsministerium teilnahmen, kam auch die heterogene Struktur der Fremdenverkehrsbranche zur Sprache, wobei offenbar Neigung bestand, einer weiteren Vereinfachung und Konzentration das Wort zu reden. Weitere Themen waren bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für die Gastronomie, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hotels internationalen Zuschnitts, verschärfte Sicherheitsbestimmungen für Charterfluggesellschaften, Fragen der Mehrwertsteuer, die umstrittene Steuerfreiheit für Bewirtungsspesen und die unterschiedliche Praxis bei der Erhebung von Getränkesteuern. Carl-Christian Kaiser