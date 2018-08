Es geht Professor Mandel also darum, die „antikapitalistischen Strukturformen“ per Massenstreik durchzusetzen. Der Weg, den er zu diesem Ziel propagiert: „Streikkomitees auf demokratische Weise wählen und diesen Komitees räteartige Funktionen übertragen.“

Aber – und das war ja gerade mein Einwand und keine Lappalie – das Rätesystem ist verfassungswidrig, denn das Grundgesetz bekennt sich zu einer pluralistischen repräsentativen Demokratie, in der die Staatsgewalt „vom (ganzen) Volke in Wahlen und Abstimmungen“ ... ausgeübt wird. Es werden also Entscheidungen durch Volksvertretungen gefordert, die das Staatsvolk repräsentieren – nicht durch Räte, die aus Streikkomitees hervorgegangen sind.

Im Absatz 4 des Artikels 20, der zu den vom Verfassungsgeber für unabänderlich erklärten Grundsätzen gehört, wird sogar ein Widerstandsrecht postuliert. Dort steht nämlich: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“

Mandels Vorwurf an die Adresse der Herrschenden in der Bundesrepublik: sie hinderten angeblich „Millionen Werktätige daran, solche Streiks zu unternehmen...“ Man fragt sich, wann er wohl Gelegenheit hatte, diese „behinderten“ Millionen zu zählen? Und man wäre dankbar, wenn er – sofern er die Bundesrepublik meint – seine Beweise auch dort suchte und sie nicht in Spanien fände.

Übrigens folge ich nicht dem Westberliner Senat, sondern bin aus eigener Anschauung der Meinung, daß die BRD der freieste Staat ist, den es auf deutschem Boden je gegeben hat. Aus diesem Grunde hätte ich es begrüßt, wenn Ernest Mandel Gelegenheit geboten worden wäre, sich hier einmal länger umzusehen.

Wenn er meint, unter Kaiser Wilhelm hätte es mehr politischen Spielraum gegeben, als Bonn heute gewährt, dann allerdings erwacht der Argwohn, daß seine Auffassungen nicht gerade avantgardistisch, sondern eher rückwärts gewandt sind.

Und noch eins: Ob Professor Mandel seine Rolle nicht doch etwas überschätzt, wenn er meint, ohne ihn gäbe es an der FU in Berlin weder Marx noch Engels noch August Bebel oder Rosa Luxemburg? Marion Dönhoff