Der DDR-Staat verkündet jetzt die Häuschen-mit-Garten-Ideologie. Durch eine neue Verordnung soll der Bau von Eigenheimen großzügig gefördert werden, und die DDR-Zeitungen geben sich redliche Mühe, hierfür die Werbetrommel zu rühren. Leserbriefe zur Frage "Eigenheim – aber wie?" werden beantwortet, und der Direktor des staatlichen Baumaterialhandels versichert: "Bei Hauptbaustoffen, wie zum Beispiel Zement, Mauersteine, Dachziegel, Silikatbauelemente oder Gipskartonplatten, können wir den Bedarf weitgehend decken."

Wie der Brückenschlosser Helmut Fischer aus Klein-Partwitz ein Haus für seine große Familie baut, schilderte kürzlich das SED-Blatt "Neues Deutschland". "Unser Zuhause ist ein ganzes Haus geworden", berichtet Fischer. "Ein eigenes mit fünf Räumen, Küche und gekacheltem Bad. Verputzt ist es auch schon. Zu tun bleibt trotzdem noch einiges."

•Beim Hausbau haben Fischer und seine Kollegen kräftig zugegriffen. Und der Maurer Kurt Binder, Vater von vier Kindern, hat jeden Tag nach seiner Frühschicht als Raupenfahrer im Tagebau und an vielen Wochenenden Stein auf Stein geschichtet. "Er nahm nicht einen Pfennig über den ihm zustehenden Stundenlohn, die Zeit für Frühstück, Mittag, Vesper und Abendbrot hat er abgezogen. Du hast ja noch mehr Kinder als ich, sagte er einfach dazu", berichtet Helmut Fischer.

Noch bevor die ersten Ziegel gemauert waren, hat Fischers Brigadier im Tagebau gesagt: "Wenn du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo wir wohnen." Und als im August 21 Deckenträger, von denen jeder vier Zentner wog, eingezogen werden mußten, brauchte Fischer nicht auf freiwillige Helfer zu warten. "Viele haben Gartenland. Aber am Nachmittag waren genug Helfer aus meiner Brigade da. Wochen später, beim Richtfest, war es ähnlich. Sicher, gefeiert haben wir auch an diesem Sonnabend, aber vorher mußte der Dachstuhl in stundenlanger Arbeit gesetzt werden." Der wichtigste Bauhelfer jedoch, so erfuhren die ND-Leser, war "unser Staat". Denn was hätte die Hilfe seiner Kumpel aus dem Tagebau Scado, durch Verwandte und Nachbarn genützt, wenn Fischer keinen Kredit bekommen hätte: "26 000 Mark, zinslos, zurückzuzahlen in Monatsraten von 106 Mark."

Diese Reportage zeigt, worum es dem Staat geht: Es sollen möglichst viele Wohnungen geschaffen werden, aber das ehrgeizige Programm ist von der Bauwirtschaft allein nicht zu bewältigen, so daß die private Initiative gefördert werden soll. Das ist aber im herkömmlichen Wohnungsbau immer weniger möglich. In früheren Jahren haben Wohnungssuchende bei den Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG) durch tätige Hilfe das Anrecht auf eine Wohnung erwerben können. "Der Gedanke der eigenen Beteiligung ist gesund und wird auch von vielen Menschen bejaht", schrieb kürzlich die "Berliner Zeitung". "Da die persönliche Beteiligung am AWG-Bau, wo es sich fast ausschließlich nur noch um Montagebauten handelt, kaum mehr möglich ist, wird dem beim Eigenheimbau ein Betätigungsfeld gegeben."

Der Fünfjahresplan für die Jahre 1971 bis 1975 sieht 500 000 Wohnungen vor, während in den fünf vorangegangenen Jahren nur 364 000 Wohnungen geplant waren. Nur nebenbei wird in der DDR-Presse erwähnt, daß von diesen 500 000 Wohnungen rund 116 000 nicht neu errichtet, sondern modernisiert oder um- und ausgebaut werden sollen. Bis 1975 sollen 20 Milliarden Mark für den Wohnungsneubau und zehn Milliarden Mark für Reparaturen einschließlich Werterhaltung aufgebracht werden. Als Modernisierung wird der Einbau von Bädern und modernen Heizungsanlagen, aber auch schon der Anschluß eines Hauses an die Kanalisation verstanden. Mit Um- und Ausbau ist unter anderem die Teilung großer Wohnungen, der Ausbau von Dachgeschossen und die Wiederherstellung baufälliger Häuser gemeint.

"Jetzt bauen wir Wohnungen: Erstens Wohnungen, zweitens Wohnungen, drittens und sechzehntem Wohnungen", verkündete der Wirtschaftskommentator Karl-Heinz Gerstner über Radio DDR. Deshalb habe die Regierung Verwaltungsbauten und andere öffentliche Bauten gestoppt. Doch gebe es immer noch Versuche, diesen Baustopp zu umgehen: "Eine Stadt wollte unter der Überschrift Renovierung des Marktplatzes ein neues Rathaus bauen – ich verzichte auf Namensnennung, weil die Sache schon korrigiert ist."