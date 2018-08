Hamburg, im März

Lieber Herr Eschenburg,

ich sah Ihre Unterschrift unter der Wählerinitiative der FDP für die Wahlen in Baden-Württemberg und war darüber äußerst verblüfft. Sie sind nun schon 15 Jahre regelmäßiger Mitarbeiter der ZEIT. Oft haben wir uns hier in der politischen Redaktion gefragt: „Was der Eschenburg wohl wählt?“ Gelegentlich wurden auch Anstrengungen unternommen, Ihnen dieses Geheimnis zu entlocken, ein paarmal durch direktes Befragen, zuweilen auch mit Hilfe subtilerer Methoden – stets jedoch ohne Erfolg. Das Resümee unserer Vermutungen lautete schließlich: „Er steht wohl der CDU nahe.“

Meine erste Frage an Sie: Was hat Sie dazu bewogen, sich nun plötzlich in aller Öffentlichkeit zu decouvrieren? Und die, zweite: Wieso erklären Sie sich ausgerechnet für die FDP? Sie waren doch stets ein Verfechter des Zweiparteiensystems und haben manch kritischen, ja galligen Artikel gegen die FDP bei uns geschrieben.

Mit herzlichem Gruß

Marion Dönhoff

Tübingen, im März