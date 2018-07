Nach einem Dreivierteljahr zäher Verhandlungen haben sich Großbritannien und Malta am Sonntag in London über den Stützpunkt La Valetta geeinigt. Die Nato wird für weitere sieben Jahre die Mittelmeerbasis benutzen könnenausgenommen sind Aktionen zum Nachteil arabischer Staaten – und dafür jährlich umgerechnet rund 117 Millionen Mark zahlen. 106 Millionen Mark werden sofort gezahlt; ferner haben die Nato-Partner Wirtschaftshilfe in Höhe von etwa 58 Millionen Maik zugesagt. Italien wird sich mit einer einmaligen Finanzhilfe von 21 Millionen Mark am Ausgleich des maltesischen Haushalts beteiligen.

Maltas Premier Mintoff hatte ursprünglich 152 Millionen (18 Millionen Pfund) pro Jahr verlangt und den Abzug aller britischen Truppen bis Ende März gefordert. Sein Eingehen auf das westliche Angebot von 14 Millionen Pfund wurde durch Finanzschwierigkeiten und wachsende Arbeitslosigkeit erzwungen. Den Russen bleibt ein Anlaufen Maltas verwehrt; nach 1979 möchte Mintoff kein neues Abkommen schließen.