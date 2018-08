Hamburg

Er ist 1,85 m groß, wiegt 92 Kilo und hat in der Mittelgewichtsklasse geboxt. Er könnte selber Leibwächter sein, aber er verleiht sie nur. Vorbild für sein ungewöhnliches Unternehmen war eine Münchner Buchhalterin, die im vergangenen Jahr den ersten Leibwächterverein in der Bundesrepublik aufzog.

Vor vier Wochen begann Robin Krebs-Felmeden in Hamburg das Geschäft mit den Leibwächtern. Er holte sich einen Gewerbeschein und inserierte im Hamburger Abendblatt. Daß er richtig liegt, beweist die Nachfrage. Sie kommt hauptsächlich von Leuten mit zwei Eigenschaften, die notwendig sind, damit ein Leibwächterverleih floriert: Die Leute haben Geld und sind mißtrauisch. Und manchmal haben sie zu Mißtrauen auch guten Grund. Wie zum Beispiel jener Hamburger Fabrikbesitzer, der seinen Kompagnon herausgeklagt hatte. Der drohte daraufhin dem Fabrikanten mit explosiven Konsequenzen: Er wollte die Fabrik in die Luft sprengen und ihm an den Kragen. Der Fabrikant ließ sich von Robins Männern beschatten. Passiert ist bis heute nichts.

Und auch die Millionärin, deren geschiedener Mann sie umbringen wollte, ist noch am Leben. Sie wagte sich eine Zeitlang nur mit einem Leibgardisten auf die Straße.

Warum wenden sich Menschen, die sich bedroht fühlen, nicht an die Polizei? Dafür gibt es zwei Gründe: zum einen fehlt es ihnen oft an handfesten Beweisen, so daß die Polizei nicht eingreifen kann; zum anderen wollen sie mit dieser nichts zu tun haben – aus mangelndem Vertrauen, um die Anonymität zu wahren oder weil sie – aus welchen Gründen auch immer – ein schlechtes Gewissen haben.

Mit seiner body-guard-Truppe füllt Robin Krebs-Felmeden also offensichtlich eine Marktlücke. Seine Truppe besteht aus fünf Männern, die zwar schlagfertig, aber keine Schläger sind. Angriffe auf ihre Schützlinge wehren sie auf feinere Art ab: Der Gegner, sollte er überhaupt in Erscheinung treten, wird durch gezielte Karateschläge aufs Kreuz gelegt. Die Beherrschung dieses Sports ist denn auch wichtigste Voraussetzung für den Job. Einer von den fünf kann allerdings noch mehr, und er ist für die großen Aufträge zuständig. Als „lizenzierter Pistolenmann“ und Scharfschütze mit amerikanischer Ledernacken-Ausbildung war er kürzlich für einen Diamantentransport im Wert von einer viertel Million Mark von Amsterdam nach Hamburg verantwortlich.

Doch Karate und Zielsicherheit allein reichen nicht aus, um die Kunden in allen Lebenslagen zu beschützen. Auch feine Manieren und ein Smoking werden; gebraucht, wenn bei festlichen Anlässen kostbarer Schmuck zu bewachen ist. Sicheres Auftreten erwarten auch jene Kundinnen, die sich für einen nächtlichen Reeperbahnbummel einen Leibwächter ausleihen. Pro Stunde kostet sie das Vergnügen, einen starken Mann zur Hand zu haben, 50 Mark. Der Hamburger Leibwächterverleih bemüht sich um Seriosität: Den telefonischen Auftrag einer Frau: „Schick doch mal deine Jungs her, damit sie die ‚Bullen‘ fertigmachen“, nimmt Krebs-Felmeden gar nicht erst ernst.

Übrigens betreiben alle fünf Beschützer samt ihrem Manager die Leibwächterei bis jetzt nur nebenbei. Ihre eigentlichen Berufe sind: Boutiquebesitzer, Sportlehrer, Kaufmann, Inhaber einer Gebäudereinigung; der jüngste von ihnen geht noch zur Schule und bereitet sich auf sein Abitur vor. Der Boß ist freier Sportjournalist und will es auch bleiben. Denn „man kann nie wissen“ ist auch seine Devise. Margrit Gerste