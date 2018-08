Diskussionen bereiten auf demokratische Weise Entscheidungen vor, gehen einer Abstimmung voraus. Sie sind hier zunächst nicht gemeint. Hier wird danach gefragt, was dafür und was dagegen spricht, vor einem Publikum, auf einem „Podium“ im Rundfunk, im Fernsehen, in öffentlichen Sälen bestimmte Themen zu diskutieren.

CONTRA:

1. Es kommt wenig bei solchen Diskussionen heraus, und zwar um so weniger, je mehr Leute diskutieren, weil das Für und Wider der Meinungen immer undurchsichtiger wird und die Informationen überwuchert.

2. Es kommt wenig dabei heraus, weil Menschen selten ihre Meinungen aus Vernunftgründen ändern. Meinungen gründen in einer anderen Schicht des Bewußtseins.

3. Es diskutieren oft die falschen Leute zur falschen Zeit über das falsche Thema. Denn Diskussionen müssen „veranstaltet“, also von weither vorbereitet werden. Nicht immer ist ihnen die Stunde günstig, wenn sie dann wirklich stattfinden.

4. Als Diskussionsredner brillieren wortgewandte Rhetoren, die ihre Argumente fix und fertig parat haben und sie gut „verkaufen“, indem sie sich dem jeweiligen Geschmack des jeweiligen Publikums anzupassen verstehen. Das sind nicht immer die besten Denker.

5. Diskussionen nähren den Harmonie und Zufriedenheit zersetzenden Verdacht, daß es mehr als eine Wahrheit geben könnte. Sie machen niemanden sicherer, sondern alle irgend Belehrbaren unsicher.