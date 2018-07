Ihr neues Buch heißt „Der kurze Brief zum langen Abschied“. In diesem Titel steckt der Titel eines Chandler-Romans, der des „Langen Abschieds“. Was hat es mit diesem Titel-Zitat auf sich?

PETER HANDKE: Es ist ein Zitat, nicht mehr. Bei Chandler bedeutet „langer Abschied“ eine Metapher für den Tod. Bei mir soll es eher eine Metapher für das Sich-Trennen sein oder auch für das isolierte Leben, zu dem sich die beiden Hauptpersonen meiner Geschichte entschließen.

Sie sprechen von zwei Hauptpersonen. Gibt es nicht drei? Und handelt es sich nicht um eine Dreiecksgeschichte?

HANDKE: Ich glaube nicht, daß man das Buch als Dreiecksgeschichte bezeichnen sollte. Denn die Frau, die der Ich-Erzähler in Amerika trifft, ist nicht etwa so etwas wie eine „Gegenfrau“ zu seiner Frau. Für mich stellt sie eher den Punkt dar, von dem aus der Held etwas über Amerika zu erfahren versucht, durch den er glaubt, mit Amerika vertrauter zu werden. Und insofern hat sie etwas mit seiner Trennungsgeschichte zu tun, weil sich der Ich-Erzähler, obwohl das so vereinfacht schwer zu sagen ist, überhaupt von seinen gewohnten täglichen Lebensumständen trennt.

Scheinbar handelt es sich doch bei Ihrem Buch um einen Reisebericht. Aber diese Reise dient dazu, sich an einem fremden, möglichst von dem gewohnten verschiedenen Milieu zu verdeutlichen, wie man bisher in seinem vertrauten Milieu lebte, um sich davon trennen zu können?

HANDKE: Es handelt sich schon um eine Reise, aber nicht um einen Bericht von dieser Reise. Und vielleicht sollte man statt „Reise“ besser „Weg-Reise“, Fortbewegung von einem bestimmten, alltäglichen Leben sagen. Also das, was ich lieber eine Abenteuergeschichte nennen würde. Oder, damit dies nicht als Genre-Bezeichnung mißverstanden wird: als eine abenteuerliche Geschichte. Zu einer abenteuerlichen Geschichte gehört eben auch, daß man herumreist. Doch dabei ist die Reise nicht das Vorrangige.

Am Schluß des Buches steht der Satz, daß das alles – das heißt das Abenteuer dieser Trennung – wirklich passiert sei. Was verstehen Sie unter „wirklich passieren“?