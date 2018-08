Die Passagiere ziehen ihre Sitzgurte fest, die Maschine rollt langsam auf die Startbahn zu. Durch die Lautsprecher erklingt eine wohltemperierte Stimme: „Lufthansa, die Fluggesellschaft zu den Olympischen Spielen München 1972, wünscht Ihnen einen angenehmen Flug.“ Nicht nur Sprachästheten kommt die seit Anfang März auf allen In- und Auslandsflügen der Lufthansa übliche Ansage ein wenig quer in den Gehörgang. Die Fluggesellschaft zu den Olympischen Spielen...?

In der Luftfahrt wird seit jeher englisch gesprochen. Selbst der normale Fluggast pflegt zum „Airport“ zu fahren, geht mit seinem „Ticket“ zum „Check-in-Counter“, klettert die „Gangway“ hinauf und kommt – sofern er ein „VIP“, eine „Very Important Person“ ist – am „Cockpit“ vorbei in die „First Class“. Vielleicht liegt es an den vielen Anglismen, daß die Lufthansa offensichtlich Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Oder nahm man die sprachliche Turbulenz einfach deshalb in Kauf, weil; sich in gutem Deutsch kein zündender Olympiaslogan finden ließ? Warum aber dann nicht ganz auf eine solche Nonsenswerbung verzichten? Eg.