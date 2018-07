Das Eingreifen der regierungstreuen Luftwaffe entschied den Kampf: In der Nacht zum Sonntag scheiterte in dem mittelamerikanischen Staat El Salvador ein Putsch, der fast 200 Tote und Verletzte unter der Armee und Zivilbevölkerung forderte. Präsident Fidel Sanchez Hernandez, der eine Zeitlang in der Gewalt der Aufrüher war, gab bekannt, daß der Kommandant des Stützpunktes El Zapote – gegenüber dem Präsidentenpalais gelegen – zusammen mit dem Führer der Christlich-Demokratischen Partei, José Napoleon Duarte, für den Aufstand verantwortlich sei.

Duarte hatte im Februar bei den Präsidentschaftswahlen gegen den Kandidaten der regierenden Nationalen Versöhnungspartei, Oberst Arturo Armando Molina, nur knapp verloren. Noch während der Wahlen protestierten die Christlichen Demokraten gegen massive Wahlbeeinflussung und -fälschung durch die Regierung. Da Molina nicht die erforderliche absolute Mehrheit erhalten hatte, mußte der Kongreß den Präsidenten bestimmen.