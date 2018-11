Von Jens Friedemann

Die Motive für den Erwerb von Eigentumswohnungen haben sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Vielen Erwerbern geht es heute weniger um die eigene Wohnung als vielmehr um die Möglichlichkeit, über Eigentumswohnungen Vermögen zu bilden. Die Rentabilität einer solchen Kapitalanlage beruht hauptsächlich auf drei Faktoren:

steigende Mieterträge,

Wertsteigerung des Grundstückes,

Steuervorteile.

In der Bundesrepublik war der Erwerb von Immobilien unter Nutzung von größeren Steuervorteilen bisher nur in förderungswürdigen – wenig attraktiven – Gegenden (Zonenrandgebiet) möglich. Das hat sich geändert:

Die „Broker Dr. Amann GmbH“ und die „Consulta Wirtschafts- und Finanzierungsgesellschaft“, beide in Köln, bieten Anlegern seit einigen Monaten die Möglichkeit an, in allen Städten der Bundesrepublik Eigentumswohnungen zu bauen, bei denen der Eigenkapitaleinsatz größtenteils oder völlig durch die Nutzung von Steuervorteilen aufgebracht wird. Entscheidend ist, daß die Kapitalanleger Vorteile nutzen können, die bisher nur den Initiatoren großer Bauvorhaben zur Verfügung standen.

Die Konstrukteure dieses Modells, Erwin W. Graebner (Chef der Consulta) und sein Berufskollege Jürgen Amann, lösten mit ihrer unkonventionellen Finanzierungsformel eine heftige Kontroverse unter den Steuerexperten der Oberfinanzdirektionen Köln und Düsseldorf und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen aus. Auf Grund einer kleinen Anfrage im Bundestag erklärte die Bundesregierung jedoch unzweideutig, daß die steuerliche Behandlung der Eigentumswohnungen grundsätzlich richtig sei.

Die Konzeption der Kölner Unternehmer ist denkbar einfach: Der Kapitalanleger unterschreibt keinen Kaufvertrag für seine Eigentumswohnung, sondern er beauftragt eines der Unternehmen mit der Baubetreuung beziehungsweise bevollmächtigt es mit der gesamten Bauüberwachung, Verwaltung und Vermietung. Aus dem Käufer wird – vertragsrechtlich gesehen – ein Bauherr, dem alle Steuervorteile eines Bauherrn zustehen.