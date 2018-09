Inhalt Seite 1 — Charme in kugelsicherer Weste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Wocker

London, im April

Wenn ein Engländer mit dem Vornamen William von seinen Freunden nicht Bill, sondern Willie genannt wird, dann ist er etwas Besonderes. Der massiv gebaute William Whitelaw ist etwas Besonderes.

Anderthalb Jahre war Whitelaw die Seele des Kabinetts Heath, der Mann, der als Unterhausführer den reibungslosen Ablauf der Politik für die Regierung garantierte. Der Dreiundfünfzigjährige gilt schon seit Monaten als beförderungswürdig. Das Nordirland-Ministerium aber, das er nun leitet, ist Aufstiegschance und Himmelfahrtskommando in einem. Statt im weißen Golfsweater verbringt Whitelaw seine Wochenenden jetzt in schußsicherer Armeeweste. War sein Arbeitsfeld bisher das Parkett des Parlaments, so schwebt er fortan im Hubschrauber über den Einsatzgebieten der IRA dahin.

Whitelaw hat den Charme und die Sturheit eines Schotten. Sechs Jahre Fraktionsgeschäftsführung, noch dazu in der Opposition, überlebt nur jemand, der lächelnd hart sein kann. In Westminster war der Exgardist und Landbesitzer Whitelaw ein Spätkömmling; er wurde erst mit 47 Jahren Abgeordneter. Aber inzwischen sind seine Wurzeln im Wahlkreis Penrith so solide, wie er es sich nur wünschen kann. Whitelaw sorgt für seine Wähler: Zur Heirat einer seiner vier Töchter lud er sein ganzes Dorf nach London ein. Er hat Geld und Manieren und einen besseren Draht zu Journalisten als die meisten seiner Kabinettskollegen.

In Ulster freilich gelten andere Werte. Die proletarischen Nachfahren der schottischen Zuwanderer sehen in „Willie“ keinen ihresgleichen. Whitelaw kommt in eine Provinz, die am Rande des Aufstandes der Mehrheit dahintreibt. Und man traut ihm nicht.

Als er zu Ostern in einem Panzerfahrzeug durch ein Protestantenviertel von Belfast fuhr, rief ein Mann, der ihn erkannte: „Sie mögen ja ganz nett sein, aber wir wissen nicht, was Sie im Schilde führen.“ Die Furcht geht dahin, daß Whitelaw und sein Stab gekommen sind, um zu bleiben. Die Überloyalen auf der Rechten sehen in ihm den Totengräber der nordirischen Selbstverwaltung, Darin stimmen ihnen die Katholiken zu, aber im Gegensatz zu den Protestanten freuen sie sich darüber.