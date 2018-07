Von Joachim Nawrocki

Berlin‚ im April

Die West-Berliner haben die Gelegenheit, wieder einmal nach Ost-Berlin und nach langen Jahren endlich auch in die DDR zu kommen, zu Hunderttausenden genutzt. In der Regel taten sie es ohne Aufregung und Bänglichkeit. Mit ironischem Abstand registrierten sie, wie die Grenzer, die jahrelang günstigstenfalls kühl, oft aber barsch und kleinlich waren, sie nun plötzlich fix und mit ausgesuchter Höflichkeit kontrollierten. Nur Politiker ließen sich zu weitergehenden Bemerkungen hinreißen – etwa Klaus Schütz, der von einer "außergewöhnlich bemerkenswerten Sache" sprach.

Daß die Situation trotz aller Fortschritte noch längst nicht normal ist, bewiesen unter anderem die unterschiedlichen Abfertigungsmodalitäten. Wer von einem Besuch aus der DDR zurückkam, mußte sich in den Kofferraum und unter die Kühlerhaube seines Wagens schauen lassen, "ob nicht irgendwo ein Menschlein drin ist", wie ein West-Berliner DDR-Reisender meinte. Auf den Straßen zwischen West-Berlin und Westdeutschland dagegen unterblieb diese Inspektion pünktlich vom 29. März null Uhr an. Die West-Berliner nehmen diese einseitige Sonderregelung "entsprechend den Abkommen und Vereinbarungen", die "Geste des guten Willens", wie es die DDR nennt, als das, was sie ist: ein politisch motiviertes Manöver, das deutlich machen soll, welche Möglichkeiten durch die Ablehnung der Ostverträge verspielt würden.

Es war eine flüchtige Geste, befristet bis Mittwoch um Mitternacht. Zu Pfingsten, nach der zweiten Lesung der Ostverträge im Bundestag, wird sie noch einmal wiederholt. In der Zwischenzeit sollen die Berliner neuerlich spüren, wie unbequem ihre Lage auch in Zukunft bleiben könnte.

Dieses von der DDR angerichtete Wechselbad ist wenig geeignet, politische Meinungen zu verändern. Zwar fällt es der Opposition nach den Erfahrungen der Besuchs- und Transitregelungen nun nicht mehr so leicht, zu behaupten, die Ostpolitik der Bundesregierung basiere auf nichts anderem als auf Hoffnungen. Aber das Stimmenverhältnis im Bundestag wird davon gewiß nicht beeinflußt.

Auch die Berliner sind so schnell nicht zu beeindrucken. Wer für die Ostpolitik der Bundesregierung ist, sieht sich nun bestätigt, aber wer dagegen ist, scheut sich zur Bestürzung mancher Zuhörer auch in Ost-Berlin nicht, gegen die Bonner Politik zu wettern. Und die Skeptischen fragen sich, ob es denn denkbar sei, daß sich die Berlin-Politik der SED nach 25 Jahren des Drucks, der Einschüchterung und der Nadelstiche so plötzlich ändern könne. Es wird mehr als nur ein achttägiger Höflichkeitswettbewerb nötig sein, um die Berliner vom guten Willen der DDR-Führung zu überzeugen.