Inhalt Seite 1 — Erde wie am siebten Schöpfungstag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Boller

So muß die Erde gewesen sein, als der liebe Gott die Hände in den Schoß legte und sein Werk betrachtete: das Meer mit Wellen wie Riesenpratzen, ein Strand wie eine Sandstraße in die Unendlichkeit, ein zerzauster Palmenhain ohne Anfang und ohne Ende, der Himmel wie ein Brennglas und im nassen Sand die Spuren nackter Füße. Am Meer gehen Menschen, so als wären sie schon seit Tagen unterwegs, zu einem Ziel weit hinter dem Horizont. Die Kopftücher der Frauen leuchten wie rote Fackeln. Als die Blicke des lieben Gottes auf Afrikas Westküste fielen, verweilten sie dort ein wenig länger.

Dahomey ist die Erde wie am siebten Schöpfungstag. Die Küste ist 150 Kilometer lang. Und es gibt dort nur Sandstrand und Palmen, Dörfer vom Salzwind benagt, gebleichte Tierknochen, geduckte Hunde. Von der Stadt Cotonou führt eine Sandstraße immer am Meer entlang, die alte Fischerstraße. Im grünen Schatten der Palmenwälder ziehen die Bewohner der Küste kilonieterlange Netze Handbreit um Handbreit zum Ufer, zum Rhythmus einer Trillerpfeife.

Das Land dahinter hat Buschwälder im Süden und offene Savannen im Norden. Dahomey, größer als Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen, ist für afrikanische Verhältnisse dicht besiedelt. Auf einem Quadratkilometer leben 23 Menschen (in Bayern 150, in Baden-Württemberg 250). Das Land ist verschuldet und bitter arm. Dahomey exportiert Palmkernöl, Ölkuchen, Baumwolle, Kopra und Kaffee. Die Handelsbilanz ist passiv. Das Prokopfeinkommen stagniert bei jährlich 300 Mark (Elfenbeinküste: 800 Mark). Allerdings sind auch in diesem unterentwickelten afrikanischen Land die Lebenshaltungskosten für Europäer sehr hoch. Ein Junggeselle braucht als Existenzminium 2000 bis 2500 Mark im Monat.

Dahomey – das ist die Erde vor dem unvermeidlichen Sündenfall des Tourismus. Auch in Westafrika sieht man im Fremdenverkehr das Allheilmittel für wirtschaftlichen Aufschwung. Tatsächlich war Afrika an den Zuwachsraten des internationalen Tourismus in den zurückliegenden Jahren nur in geringem Maße beteiligt. 1969 erfaßten die Statistiken der Internationalen Union Offizieller Reiseorganisationen 153 Millionen Touristen, die insgesamt 15,3 Milliarden Dollar ausgaben. Afrika zählte nur 2,5 Millionen Besucher, die zur Hälfte Nordafrika bereisten. 30 Prozent gingen nach Südafrika, 15 Prozent nach Ostafrika.

Trotzdem läßt sich voraussehen, daß der Fremdenverkehr in Dahomey mit seinen unerschöpflichen Verlockungen, mit seiner Unberührtheit und seiner exotischen Schönheit eine wirksamere Entwicklungshilfe sein könnte als die offizielle deutsche Unterstützung (bisher 17 Millionen Mark). Man hat ermittelt, daß jeder Tourist an der afrikanischen Westküste täglich im Durchschnitt 20 Dollar ausgibt, jeder Geschäftsreisende 26 Dollar. In sechs Jahren rechnet man allein in der Afrikanischen Riviera mit Fremdenverkehrseinnahmen von mehr als 18 Millionen Dollar (55 Prozent Steuern, Löhne, Gehälter und Gewinne). Die Entwicklung geht ja meistens schneller, als es die optimistischsten Prognosen für möglich halten. In Cotonou, der größten Stadt von Dahomey, sind die ersten Touristen jedenfalls angekommen, Jäger und Badeurlauber.

Die Urlauber liegen bewegungslos am neuen Schwimmbad des Hotels „Croix du Sud“. Sie haben die Wahl zwischen den Feuerbränden der afrikanischen Sonne und dem Frosthauch der Klimaanlagen. Das Meer mit seinen ewigen, gleichmütigen Mordversuchen ist zu gefährlich. Der Sog kann für ungeübte Schwimmer tödlich werden. Die Strömung reißt ihnen die Beine weg. Draußen gibt es Haie.