Von Kilian Gassner

München

Die Folgen wären katastrophal gewesen. Aber die Gefahr ist – Gott sei Dank – gebannt. Weißwurscht bleibt Weißwurscht. Ein Stück Münchner Tradition ist gerettet!

Die Gefahr kam nachweislich aus dem Norden. Aus Gebieten nördlich des Weißwurstäquators strömten immer häufiger Würste nach München ein, die sich Weißwürste nennen, es aber nicht sind. Vor allem das bevorstehende Olympiafest hat außenstehende Würstchenhersteller zunehmend dazu angeregt, artfremde Erzeugnisse über die weißblauen Freistaatgrenzen zu transportieren, um sie dort als „Münchner Schmankerl“ anzubringen – auch wenn vorerst Weißwürste zunächst noch ohne Olympiaspirale verkauft werden. „Wir beobachten das Eindringen der preußischen Weißwurst schon lange mit Besorgnis. Was da von auswärts oft hereinkommt, das sind keine Weißwürscht, das sind bestenfalls Stockwürscht“, klagte Luitpold Utz, Obermeister der Münchner Metzgerinnung.

Ein Absinken des Weißwurstniveaus, wie es an der Isar vielfach festgestellt wurde, konnte die Weißwurstmetropole natürlich nicht länger dulden. Hohes steht dabei auf dem Spiel: „Ganz besonders die Weißwurst gilt für Einheimische und Fremde als Maßstab für die Leistungsfähigkeit der Münchner Gaststätten und des Metzgerhandwerks.“ So jedenfalls charakterisierte die „Wurstprüfungskommission“ der Stadt München vergangene Woche die Bedeutung dieser lukullischen Spezialität, die in diesem Jahr auf 115 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann.

Die Münchner Wurstkommission entschloß sich deshalb, energisch durchzugreifen. Sie erließ zur Rettung des guten Rufs der Weißwurst ein Gesetz. So müßte das Innenleben einer original Münchner Weißwurst nach der neuen Vorschrift aussehen: „Der Muskelfleischanteil muß überwiegend (zu mindestens 51 Prozent) aus Kalbfleisch bestehen. Dem entsehnten Fleisch werden gekochte, ausgelöste Kalbskopfteile mit Haut, Bindegewebsteile von Kälbern sowie gekochte Schwarten von jungen Schweinen zugesetzt. Die Häutelwerkzusätze dürfen insgesamt nicht mehr als zehn Prozent betragen. Der Fremdwassergehalt darf 25 Prozent nicht übersteigen und der Fettgehalt nicht 30 Prozent.“ Wie es der Metzger mit Petersilie, der geriebenen Zitrone, den Zwiebeln und dem Salz hält, das bleibt seinem Geschmack überlassen.

Prominente, die vormittags ihre Aufwartung im Rathaus machen, kommen selten darum herum, mit dem Weißwurstproblem – Finger oder Messer – konfrontiert zu werden. Den durch derartige Repräsentationsverpflichtungen strapazierten Oberbürgermeister fragte einmal ein Münchner: „Hängen Ihnen eigentlich die Weißwürscht nicht schon zum Hals heraus?“ OB Vogel darauf mit Kennerzunge: „Es gibt da Qualitätsunterschiede. „Gute Weißwürscht ess’ ich nach wie vor gerne.“ Die geborenen Münchner haben ihre Weißwurst-Stammplätze, auf die sie schwören, drunten am Viktualienmarkt, zwischen Marienplatz und Frauenkirche und bei der Oper. Denn: nicht nur „preußische“ Weißwürste schmecken nicht immer und überall nach Weißwurscht.